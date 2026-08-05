В Пермском крае задержали пособника иностранных спецслужб

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мужчину задержали за передачу фотографий объектов транспортной инфраструктуры и нефтеперерабатывающей промышленности иностранным спецслужбам.
- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена».
ПЕРМЬ, 5 авг - РИА Новости. Мужчину, сделавшего фотографии объектов транспортной инфраструктуры и нефтеперерабатывающей промышленности и передавшего их иностранным спецслужбам, задержали пермские силовики, сообщает региональное УФСБ.
По данным ведомства, мужчина через Telegram установил контакт с сотрудником иностранных спецслужб, по заданию которого осуществил фотосъемку объектов транспортной инфраструктуры и нефтеперабатывающей промышленности. Потом передал эти сведения противнику.
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