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В Пермском крае задержали пособника иностранных спецслужб - РИА Новости, 05.08.2026
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13:28 05.08.2026
В Пермском крае задержали пособника иностранных спецслужб

В Пермском крае мужчину задержали за передачу снимков НПЗ иностранным службам

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчину задержали за передачу фотографий объектов транспортной инфраструктуры и нефтеперерабатывающей промышленности иностранным спецслужбам.
  • В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена».
ПЕРМЬ, 5 авг - РИА Новости. Мужчину, сделавшего фотографии объектов транспортной инфраструктуры и нефтеперерабатывающей промышленности и передавшего их иностранным спецслужбам, задержали пермские силовики, сообщает региональное УФСБ.
По данным ведомства, мужчина через Telegram установил контакт с сотрудником иностранных спецслужб, по заданию которого осуществил фотосъемку объектов транспортной инфраструктуры и нефтеперабатывающей промышленности. Потом передал эти сведения противнику.
"В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ "Государственная измена". Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия", - говорится в сообщении.
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