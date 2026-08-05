На западе Украины произошла перепалка из-за песен на русском языке

Краткий пересказ от РИА ИИ В Трускавце возник конфликт из-за громко включенной русскоязычной музыки на пляже.

Полиция Львовской области установила личности отдыхающих, слушавших песни на русском языке, и заявила, что они будут привлечены к административной ответственности.

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Перепалка между отдыхающими произошла в Трускавце на западе Украины из-за того, что одна компания слушала песни на русском языке, пишет в среду украинское издание "Страна.ua".

"В Трускавце возник конфликт из-за русскоязычной музыки, которую люди громко включили на пляже", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".

На опубликованном изданием видео видно, как девушка подходит к компании, которая слушает музыку, и требует это прекратить. В полиции Львовской области заявили, что установили личности отдыхающих, которые слушали песни на русском языке.

"На Украине запрещено публичное воспроизведение русской музыки…. Они будут привлечены к административной ответственности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.

Ранее "Страна" сообщала, что двух женщин, прослушивавших музыку на русском языке в беседке в городе Дрогобыче Львовской области, заставили публично извиниться.

После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает использование украинского во всех сферах жизни.