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На западе Украины произошла перепалка из-за песен на русском языке - РИА Новости, 05.08.2026
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16:43 05.08.2026
На западе Украины произошла перепалка из-за песен на русском языке

Перепалка между отдыхающими произошла на западе Украины из-за русской музыки

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Трускавце возник конфликт из-за громко включенной русскоязычной музыки на пляже.
  • Полиция Львовской области установила личности отдыхающих, слушавших песни на русском языке, и заявила, что они будут привлечены к административной ответственности.
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Перепалка между отдыхающими произошла в Трускавце на западе Украины из-за того, что одна компания слушала песни на русском языке, пишет в среду украинское издание "Страна.ua".
"В Трускавце возник конфликт из-за русскоязычной музыки, которую люди громко включили на пляже", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
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На опубликованном изданием видео видно, как девушка подходит к компании, которая слушает музыку, и требует это прекратить. В полиции Львовской области заявили, что установили личности отдыхающих, которые слушали песни на русском языке.
"На Украине запрещено публичное воспроизведение русской музыки…. Они будут привлечены к административной ответственности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.
Ранее "Страна" сообщала, что двух женщин, прослушивавших музыку на русском языке в беседке в городе Дрогобыче Львовской области, заставили публично извиниться.
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает использование украинского во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки.
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