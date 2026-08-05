Пентагон убрал из открытого доступа отчеты об испытаниях оружия за 25 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пентагон убрал с официального сайта несекретные ежегодные отчеты об испытаниях американских вооружений.
- Доступ к документам ограничили 30 июля по распоряжению главы управления эксплуатационных испытаний и оценки Пентагона Эми Хеннингер, назвав это мерой для усиления безопасности США.
- Теперь ознакомиться с отчетами смогут только уполномоченные сотрудники с военными идентификационными картами.
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Пентагон убрал с официального сайта несекретные ежегодные отчеты об испытаниях американских вооружений, публиковавшиеся на протяжении 25 лет, передает в среду агентство Блумберг.
Пентагон объяснил решение опасением, что противники страны смогут с помощью искусственного интеллекта сопоставить разрозненные несекретные сведения и составить подробную картину уязвимостей американской военной техники и критической инфраструктуры, пишет Блумберг.
Отчеты перенесли в защищенную сеть. Теперь, как отмечает агентство, ознакомиться с ними смогут только уполномоченные сотрудники с военными идентификационными картами, выдаваемыми после проверки ФБР.
Документы содержали оценки эффективности крупнейших программ вооружений и сведения о выявленных при испытаниях недостатках, включая проблемы с надежностью и техническим обслуживанием. Вместе с докладами Счетной палаты США они служили одним из главных открытых источников информации о состоянии дорогостоящих военных проектов, в том числе программы истребителя F-35 стоимостью 1,6 триллиона долларов, сообщает Блумберг.
Ранее Пентагон также впервые более чем за 20 лет заблокировал публикацию подготовленного для конгресса ежегодного доклада Счетной палаты о программе истребителей F-35, присвоив документу статус "контролируемой несекретной информации", отмечает агентство.