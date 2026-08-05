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США разрабатывают новую ядерную стратегию, пишут СМИ - РИА Новости, 05.08.2026
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13:50 05.08.2026 (обновлено: 15:07 05.08.2026)
США разрабатывают новую ядерную стратегию, пишут СМИ

NBC: Пентагон разрабатывает новую ядерную стратегию

© REUTERS / Joshua RobertsПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© REUTERS / Joshua Roberts
Пентагон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пентагон разрабатывает новую ядерную стратегию.
  • В новой стратегии США акцент делается на возможном применении тактического оружия малой дальности на случай войны с Россией или Китаем.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Пентагон разрабатывает новую ядерную стратегию, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.
"Глава политического отдела Министерства обороны разрабатывает новую ядерную стратегию США, в которой делается акцент на возможном применении тактического оружия малой дальности", — говорится в материале.
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Как утверждает NBC, ведомство приступило к созданию нового документа на случай войны с Россией или Китаем.
В начале марта замглавы Пентагона Элбридж Колби на слушаниях в сенате сообщил, что оборонное ведомство планирует провести глубокий анализ этой сферы в связи с ростом стратегического арсенала Пекина. При этом чиновник утверждал, что большинство проблем и трудностей, связанных с американскими ядерными силами, относятся к их финансированию.
Спустя несколько дней Колби добавил, что Штаты пересмотрят отдельные вопросы своей стратегии, тем не менее не проводя полную ревизию. При этом он отказался публично сообщить, какие именно разделы будут скорректированы.
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