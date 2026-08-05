США разрабатывают новую ядерную стратегию, пишут СМИ

В начале марта замглавы Пентагона Элбридж Колби на слушаниях в сенате сообщил, что оборонное ведомство планирует провести глубокий анализ этой сферы в связи с ростом стратегического арсенала Пекина. При этом чиновник утверждал, что большинство проблем и трудностей, связанных с американскими ядерными силами, относятся к их финансированию.