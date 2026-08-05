США разрабатывают новую ядерную стратегию, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пентагон разрабатывает новую ядерную стратегию.
- В новой стратегии США акцент делается на возможном применении тактического оружия малой дальности на случай войны с Россией или Китаем.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Пентагон разрабатывает новую ядерную стратегию, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.
"Глава политического отдела Министерства обороны разрабатывает новую ядерную стратегию США, в которой делается акцент на возможном применении тактического оружия малой дальности", — говорится в материале.
Как утверждает NBC, ведомство приступило к созданию нового документа на случай войны с Россией или Китаем.
В начале марта замглавы Пентагона Элбридж Колби на слушаниях в сенате сообщил, что оборонное ведомство планирует провести глубокий анализ этой сферы в связи с ростом стратегического арсенала Пекина. При этом чиновник утверждал, что большинство проблем и трудностей, связанных с американскими ядерными силами, относятся к их финансированию.
Спустя несколько дней Колби добавил, что Штаты пересмотрят отдельные вопросы своей стратегии, тем не менее не проводя полную ревизию. При этом он отказался публично сообщить, какие именно разделы будут скорректированы.