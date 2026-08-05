В Пентагоне сообщили о 687 раненых военных при конфликте с Ираном

При этом число погибших американских военнослужащих пока остается на отметке 18: 14 военных погибли в ходе операции "Эпическая ярость" и еще четверо — начиная с 7 июля, следует из данных Пентагона.

Трамп в воскресенье заявил, что отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки об урегулировании, контуры которой включают в себя открытие Ормузского пролива и договоренности по ядерной программе. Как отмечает New York Times, это соглашение предусматривает, что Иран и Оман должны договориться об открытии Ормузского пролива в течение 60 дней. За это время США и Иран должны возобновить переговоры о будущем иранских запасов урана.