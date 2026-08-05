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В Пентагоне сообщили о 687 раненых военных при конфликте с Ираном - РИА Новости, 05.08.2026
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01:10 05.08.2026 (обновлено: 01:11 05.08.2026)
В Пентагоне сообщили о 687 раненых военных при конфликте с Ираном

Пентагон отчитался о 687 раненых американских военных в конфликте с Ираном

© AP Photo / Sakchai LalitАмериканские морские пехотинцы
Американские морские пехотинцы - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Sakchai Lalit
Американские морские пехотинцы . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Общее количество военнослужащих США, получивших ранения в ходе эскалации конфликта с Ираном, возросло до 687.
  • Число погибших американских военнослужащих остается на отметке 18.
ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА Новости. Общее количество военнослужащих США, получивших ранения в ходе эскалации конфликта с Ираном, возросло до 687, выяснило РИА Новости, проанализировав свежие отчеты Пентагона.
Исходя из внутренней статистики американского военного ведомства по состоянию на 4 августа, в период операции "Эпическая ярость", о завершении которой администрация президента США Дональда Трампа объявила 5 мая, пострадали 417 бойцов. Еще 270 человек получили ранения в рамках новой серии операций против Ирана, начавшейся 7 июля. Таким образом, общее количество раненых достигло 687.
При этом число погибших американских военнослужащих пока остается на отметке 18: 14 военных погибли в ходе операции "Эпическая ярость" и еще четверо — начиная с 7 июля, следует из данных Пентагона.
Трамп в воскресенье заявил, что отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки об урегулировании, контуры которой включают в себя открытие Ормузского пролива и договоренности по ядерной программе. Как отмечает New York Times, это соглашение предусматривает, что Иран и Оман должны договориться об открытии Ормузского пролива в течение 60 дней. За это время США и Иран должны возобновить переговоры о будущем иранских запасов урана.
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В миреИранСШАОрмузский проливДональд ТрампМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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