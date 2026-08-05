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В США назвали борьбу с мошенничеством одним из приоритетов Пентагона - РИА Новости, 05.08.2026
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00:54 05.08.2026
В США назвали борьбу с мошенничеством одним из приоритетов Пентагона

Пентагону рекомендовали пересмотреть подход к борьбе с мошенническими схемами

CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The PentagonЗдание Пентагона в штате Вирджиния в США
Здание Пентагона в штате Вирджиния в США - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon
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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Пентагону требуется в приоритетном порядке пересмотреть подход к борьбе с мошенническими схемами при заключении контрактов, говорится в отчете счетной палаты страны, с которым ознакомилось РИА Новости.
Ведомство подготовило для шефа Пентагона Пита Хегсета список из более чем 1,5 тысяч рекомендаций, 53 из которых являются приоритетными и разделены на три направления.
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"Мы рекомендовали, чтобы министерство (войны США - ред.) пересмотрело стратегию управления мошенническими рисками", - указывается в разделе, относящемся к проблемам финансового менеджмента.
В докладе отдельно подчеркивается, что неэффективное управление рисками, связанными с мошенничеством, ставит под угрозу финансовую надежность программ американского военного ведомства и его ежегодные расходы, "исчисляемые триллионами долларов".
Авторы отчета также добавили, что Пентагону требуется разработать специальные процедуры, которые должны улучшить проверку информации о подрядчиках.
Помимо финансового блока рекомендаций, счетная палата США указала на два других направления, включая необходимость поддержания боеготовности американских вооруженных сил и обеспечение системы закупки и модернизации оружия.
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