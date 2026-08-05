Краткий пересказ от РИА ИИ
- Представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что американские вооруженные силы обладают «глубоким арсеналом» возможностей для защиты интересов страны.
- По словам Парнелла, Вооруженные силы США — самые мощные в мире, они располагают всем необходимым для выполнения задач в любое время и в любом месте по выбору президента.
ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА Новости. На фоне сообщений СМИ о критически низком уровне запасов противоракет у США представитель Пентагона Шон Парнелл заявил РИА Новости, что американские вооруженные силы обладают "глубоким арсеналом" возможностей для защиты интересов страны в любое время и в любом месте по выбору президента Дональда Трампа.
"Вооруженные силы США — самые мощные в мире; они располагают всем необходимым для выполнения задач в то время и в том месте, которые определит президент. Мы провели множество успешных операций в зонах ответственности различных боевых командований, обеспечив при этом наличие у американских вооруженных сил широкого спектра возможностей для защиты нашего народа и наших интересов", - говорится в ответе Парнелла на запрос РИА Новости.
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Центр стратегических и международных исчислений (CSIS) ранее подсчитал, что в ходе противостояния с Ираном в период с 27 февраля по 27 июля США израсходовали от 1,5 до 1,6 тысячи ракет Patriot и около 200 перехватчиков THAAD. Из-за такого расхода запасы Patriot сократились с 2,3 тысячи до примерно 760–830 единиц, а арсенал THAAD уменьшился с 452 до 234–278 ракет, что привело к ощутимому дефициту средств ПВО.