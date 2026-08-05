Краткий пересказ от РИА ИИ Представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что американские вооруженные силы обладают «глубоким арсеналом» возможностей для защиты интересов страны.

По словам Парнелла, Вооруженные силы США — самые мощные в мире, они располагают всем необходимым для выполнения задач в любое время и в любом месте по выбору президента.

ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА Новости. На фоне сообщений СМИ о критически низком уровне запасов противоракет у США представитель Пентагона Шон Парнелл заявил РИА Новости, что американские вооруженные силы обладают "глубоким арсеналом" возможностей для защиты интересов страны в любое время и в любом месте по выбору президента Дональда Трампа.

"Вооруженные силы США — самые мощные в мире; они располагают всем необходимым для выполнения задач в то время и в том месте, которые определит президент. Мы провели множество успешных операций в зонах ответственности различных боевых командований, обеспечив при этом наличие у американских вооруженных сил широкого спектра возможностей для защиты нашего народа и наших интересов", - говорится в ответе Парнелла на запрос РИА Новости.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что американские военные израсходовали почти 80% запасов ключевой системы противоракетной обороны THAAD за время конфликта с Ираном , а высшее командование предупреждает об "опасно низком" количестве боеприпасов у Пентагона