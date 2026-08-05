Патрушев заявил о непростой геополитической обстановке в Мировом океане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что Мировой океан вновь становится ареной для геополитической борьбы.
- Патрушев подчеркнул важность политического диалога по теме поддержания стратегической стабильности на морях в контексте сотрудничества России и Бразилии.
- По словам Патрушева, текущая обстановка в Мировом океане несет для России и Бразилии серьезные вызовы, но может быть использована и во благо.
БРАЗИЛИА, 5 авг - РИА Новости. Непростая обстановка складывается сейчас в Мировом океане, который вновь становится ареной для геополитической борьбы, заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев на переговорах в Бразилиа.
«
"В настоящее время в Мировом океане складывается весьма непростая обстановка. Океан вновь становится ключевой ареной геополитической борьбы", - пояснил помощник президента.
Эта ситуация, по его словам, несет для России и Бразилии серьезные вызовы.
"Однако в наших силах использовать все это и во благо. Недаром бразильская поговорка гласит - "Спокойное море не делает хорошего моряка", - резюмировал он.