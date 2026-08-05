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Патрушев заявил о непростой геополитической обстановке в Мировом океане - РИА Новости, 05.08.2026
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09:16 05.08.2026
Патрушев заявил о непростой геополитической обстановке в Мировом океане

Патрушев: Мировой океан вновь становится ареной для геополитической борьбы

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Sputnik / Виктор Толочко
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Николай Патрушев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что Мировой океан вновь становится ареной для геополитической борьбы.
  • Патрушев подчеркнул важность политического диалога по теме поддержания стратегической стабильности на морях в контексте сотрудничества России и Бразилии.
  • По словам Патрушева, текущая обстановка в Мировом океане несет для России и Бразилии серьезные вызовы, но может быть использована и во благо.
БРАЗИЛИА, 5 авг - РИА Новости. Непростая обстановка складывается сейчас в Мировом океане, который вновь становится ареной для геополитической борьбы, заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев на переговорах в Бразилиа.
Говоря о развитии сотрудничества России и Бразилии в морской логистике, перспективных морских технологиях и других областях, Патрушев подчеркнул, что важно не упускать из виду и политический диалог по теме поддержания стратегической стабильности на морях.
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"В настоящее время в Мировом океане складывается весьма непростая обстановка. Океан вновь становится ключевой ареной геополитической борьбы", - пояснил помощник президента.
Эта ситуация, по его словам, несет для России и Бразилии серьезные вызовы.
"Однако в наших силах использовать все это и во благо. Недаром бразильская поговорка гласит - "Спокойное море не делает хорошего моряка", - резюмировал он.
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