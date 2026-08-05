Патрушев заявил о непростой геополитической обстановке в Мировом океане

Краткий пересказ от РИА ИИ Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что Мировой океан вновь становится ареной для геополитической борьбы.

Патрушев подчеркнул важность политического диалога по теме поддержания стратегической стабильности на морях в контексте сотрудничества России и Бразилии.

По словам Патрушева, текущая обстановка в Мировом океане несет для России и Бразилии серьезные вызовы, но может быть использована и во благо.

БРАЗИЛИА, 5 авг - РИА Новости. Непростая обстановка складывается сейчас в Мировом океане, который вновь становится ареной для геополитической борьбы, заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев на переговорах в Бразилиа.

Говоря о развитии сотрудничества России Бразилии в морской логистике, перспективных морских технологиях и других областях, Патрушев подчеркнул, что важно не упускать из виду и политический диалог по теме поддержания стратегической стабильности на морях.

« "В настоящее время в Мировом океане складывается весьма непростая обстановка. Океан вновь становится ключевой ареной геополитической борьбы", - пояснил помощник президента.

Эта ситуация, по его словам, несет для России и Бразилии серьезные вызовы.