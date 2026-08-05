Патрушев призвал запустить программу полярных исследований с Бразилией

БРАЗИЛИА, 5 авг - РИА Новости. Москве и Бразилиа важно разработать и запустить комплексную программу полярных исследований, объединив усилия ряда исследовательских институтов двух стран, заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев на переговорах в Бразилиа.

Помощник президента уточнил, что в российской делегации в Бразилиа находится руководитель Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров, который крайне заинтересован в совместной деятельности.