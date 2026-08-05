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Патрушев призвал запустить программу полярных исследований с Бразилией - РИА Новости, 05.08.2026
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09:12 05.08.2026
Патрушев призвал запустить программу полярных исследований с Бразилией

Патрушев: России и Бразилии важно запустить программу полярных исследований

© РИА Новости / Вера КостамоПолярная станция
Полярная станция - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Вера Костамо
Полярная станция. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник президента России Николай Патрушев заявил о необходимости разработать и запустить комплексную программу полярных исследований между Россией и Бразилией.
  • В российской делегации в Бразилиа находится руководитель Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров, который заинтересован в совместной деятельности.
БРАЗИЛИА, 5 авг - РИА Новости. Москве и Бразилиа важно разработать и запустить комплексную программу полярных исследований, объединив усилия ряда исследовательских институтов двух стран, заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев на переговорах в Бразилиа.
"Считаем важным в контексте растущего интереса Бразилии к освоению Арктики и Антарктики разработать и запустить комплексную программу полярных исследований, объединив усилия целого ряда исследовательских институтов наших стран", - указал Патрушев.
Помощник президента уточнил, что в российской делегации в Бразилиа находится руководитель Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров, который крайне заинтересован в совместной деятельности.
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