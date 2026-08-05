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Патрушев провел переговоры с главой Минобороны Бразилии - РИА Новости, 05.08.2026
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09:02 05.08.2026 (обновлено: 09:04 05.08.2026)
Патрушев провел переговоры с главой Минобороны Бразилии

Патрушев обсудил с главой МО Бразилии сотрудничество в сфере безопасности

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Николай Патрушев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Николай Патрушев обсудил с министром обороны Бразилии сотрудничество в сфере безопасности и встретился с помощником бразильского лидера Селсу Аморимом.
  • В беседе с Аморимом Патрушев затронул проекты взаимодействия двух стран в морской сфере, сотрудничество по линии стран-членов БРИКС, а также взаимодействие в сфере судостроения, научной деятельности, образования и изучения морской истории России и Бразилии.
БРАЗИЛИА, 5 авг - РИА Новости. Помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев во второй день своего визита в Бразилию обсудил с министром обороны Бразилии Жозе Мусио Монтейро сотрудничество в сфере безопасности и встретился с помощником бразильского лидера Селсу Аморимом.
Беседа помощника президента РФ с Аморимом была посвящена различным проектам взаимодействия двух стран в морской сфере. Была также затронута тематика многостороннего сотрудничества по линии стран-членов БРИКС.
Отдельный акцент Патрушев и Аморим сделали на взаимодействии в сфере судостроения, научной деятельности, образования и изучения морской истории России и Бразилии.
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
У России есть большой опыт в сотрудничестве в судостроении, заявил Патрушев
4 августа, 09:12
 
В миреРоссияБразилияНиколай ПатрушевБРИКС
 
 
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