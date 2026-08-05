Патрушев провел переговоры с главой Минобороны Бразилии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Николай Патрушев обсудил с министром обороны Бразилии сотрудничество в сфере безопасности и встретился с помощником бразильского лидера Селсу Аморимом.
- В беседе с Аморимом Патрушев затронул проекты взаимодействия двух стран в морской сфере, сотрудничество по линии стран-членов БРИКС, а также взаимодействие в сфере судостроения, научной деятельности, образования и изучения морской истории России и Бразилии.
БРАЗИЛИА, 5 авг - РИА Новости. Помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев во второй день своего визита в Бразилию обсудил с министром обороны Бразилии Жозе Мусио Монтейро сотрудничество в сфере безопасности и встретился с помощником бразильского лидера Селсу Аморимом.
Отдельный акцент Патрушев и Аморим сделали на взаимодействии в сфере судостроения, научной деятельности, образования и изучения морской истории России и Бразилии.