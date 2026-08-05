Рейтинг@Mail.ru
"Ростех" разработал скоростной охотничий патрон - РИА Новости, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:08 05.08.2026 (обновлено: 11:25 05.08.2026)
"Ростех" разработал скоростной охотничий патрон

"Ростех" создал охотничий патрон со скоростью пули больше километра в секунду

© Фото : РостехСкоростной охотничий патрон IGLA Rocket
Скоростной охотничий патрон IGLA Rocket - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : Ростех
Скоростной охотничий патрон IGLA Rocket
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госкорпорация "Ростех" разработала новый скоростной охотничий патрон IGLA Rocket.
  • Начальная скорость пули нового патрона превышает 1000 метров в секунду, что обеспечивает надежное поражение цели и хорошую настильность траектории.
  • Новый патрон позволяет сохранить безопасное давление в патроннике оружия при выстреле и может заменить иностранные аналоги на российском рынке.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. "Ростех" разработал скоростной охотничий патрон на замену иностранным, начальная скорость его пули превышает километр в секунду, сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации.
"Госкорпорация "Ростех" создала новый скоростной охотничий патрон IGLA Rocket. Начальная скорость его пули достигает более 1000 метров в секунду. Полностью отечественное изделие позволит заместить на российском рынке иностранные аналоги 308Win", - говорится в сообщении.
Испытания новой версии штурмового бронежилета Оберег - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
"Ростех" создал бронеплиту повышенной живучести для бронежилетов
16 октября 2025, 02:21
Отмечается, что такая начальная скорость обеспечивает надежное поражение цели и хорошую настильность траектории. Новый патрон, по словам разработчиков, дает высокую скорость и точность даже при охоте с короткоствольными винтовками. До максимальной скорости пуля нового боеприпаса разгоняется в оружии со стволом длиной не менее 28 дюймов.
"Охотники на Руси были, есть и будут. И никакими санкциями здесь не помешать. Иностранные поставщики, в том числе эксклюзивные, ушли из-за санкций - себе же хуже сделали. Взамен наши оружейники предлагают боеприпасы, сопоставимые по качеству и даже лучше", - добавили в госкорпорации.
Отмечается, что компоненты патрона с учетом мощности подобраны так, чтобы сохранить безопасное давление в патроннике оружия при выстреле.
Под брендом IGLA также выпускаются дробовые и картечные ружейные патроны OPTIMUM, BIOR, MAGNUM и VECTOR со световым элементом для визуального отслеживания полета дроби, патроны Match 160, Shakal 141 и 160 со стандартной скоростью полета пули.
Кроме того, под брендом IGLA выпускаются антидроновые патроны, которые содержат высокопрочную дробь и позволяют сбивать малые беспилотники на дальности до 100 метров. В настоящее время они эффективно применяются в боевых условиях.
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
"Ростех" разработал снаряды для уничтожения дронов с дистанционным подрывом
5 февраля, 11:09
 
РостехБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала