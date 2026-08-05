Пашинян недоволен работой министра обороны Армении, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян недоволен работой министра обороны Сурена Папикяна, сообщает онлайн-издание hraparak.am.
- Пашинян рассматривал возможность увольнения Папикяна, но не сделал этого из-за отсутствия подходящей кандидатуры.
ЕРЕВАН, 5 авг - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян недоволен работой министра обороны страны Сурена Папикяна и даже хотел его уволить, сообщает онлайн-издание hraparak.am, ссылаясь на свои источники.
"Несмотря на то, что Пашинян переназначил Папикяна на пост министра обороны, из правительственных источников нам стало известно, что он крайне недоволен Папикяном из-за плачевного состояния дел в сфере, и между ними даже состоялся жесткий разговор", - говорится в сообщении.
Со ссылкой на источники отмечается, что Пашинян даже намеревался поступить с ним так же, как с бывшим спикером парламента Аленом Симоняном, который остался не у дел, но, не имея подходящей кандидатуры, премьер не пошел на этот шаг.
По данным ресурса, недовольство Пашиняна обусловлено общественной критикой из-за растущей статистики потерь в армии в мирное время.
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2 августа, 13:20