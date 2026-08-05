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Проголосовать на выборах означает внести вклад в победу, заявила Памфилова - РИА Новости, 05.08.2026
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18:31 05.08.2026 (обновлено: 18:44 05.08.2026)
Проголосовать на выборах означает внести вклад в победу, заявила Памфилова

Памфилова: проголосовать на выборах означает внести вклад в победу

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Памфилова заявила, что отдать свой голос на выборах в Государственную думу РФ — значит внести свой вклад в победу России.
  • Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года, голосование пройдет с 18 по 20 сентября.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Отдать свой голос на выборах в Государственную думу РФ означает внести свой вклад в победу России, заявила глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в среду.
"Бойцы там героически воюют, сражаются за нас, но уж нам здесь в мирной жизни собраться и прийти на выборы, отдать свой голос и внести хоть скромный вклад в победу - это просто обязанность", - сказала Памфилова.
Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
Председатель ЦИК России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
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