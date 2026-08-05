Проголосовать на выборах означает внести вклад в победу, заявила Памфилова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Памфилова заявила, что отдать свой голос на выборах в Государственную думу РФ — значит внести свой вклад в победу России.
- Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года, голосование пройдет с 18 по 20 сентября.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Отдать свой голос на выборах в Государственную думу РФ означает внести свой вклад в победу России, заявила глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в среду.
"Бойцы там героически воюют, сражаются за нас, но уж нам здесь в мирной жизни собраться и прийти на выборы, отдать свой голос и внести хоть скромный вклад в победу - это просто обязанность", - сказала Памфилова.
Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.