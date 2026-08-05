Проголосовать на выборах означает внести вклад в победу, заявила Памфилова

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Отдать свой голос на выборах в Государственную думу РФ означает внести свой вклад в победу России, заявила глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в среду.

"Бойцы там героически воюют, сражаются за нас, но уж нам здесь в мирной жизни собраться и прийти на выборы, отдать свой голос и внести хоть скромный вклад в победу - это просто обязанность", - сказала Памфилова.