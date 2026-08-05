Главу МИД Ирана ждут в Пакистане с официальным визитом

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава МИД Ирана Аббас Аракчи посетит Пакистан с официальным визитом 7 августа.

В ходе визита запланированы двусторонние встречи в Исламабаде и совещание в Равалпинди по обсуждению заключенного меморандума.

ИСЛАМАБАД, 5 авг - РИА Новости. Главу МИД Ирана Аббаса Аракчи ждут с официальным визитом в Пакистане в пятницу, сообщил РИА Новости высокопоставленный пакистанский источник.

"Ожидается визит министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи в Пакистан 7 августа. Его примут командующий армией Пакистана Асим Мунир, премьер-министр Шахбаз Шариф, замглавы МИД Исхак Дар", - сообщил источник.

Двусторонние встречи состоятся в Исламабаде, а в городе Равалпинди при участии командующего армии Пакистана Мунира пройдет совещание, в ходе которого будет обсуждаться заключенный в Исламабаде меморандум.

Премьер Пакистана Шахбаз Шариф 10 июля в начале нового витка эскалации конфликта между Ираном и США заявил о готовности Исламабада продолжать играть роль посредника между двумя странами.

Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня при посредничестве Катара и Пакистана подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.