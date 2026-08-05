Рейтинг@Mail.ru
Главу МИД Ирана ждут в Пакистане с официальным визитом - РИА Новости, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:34 05.08.2026
Главу МИД Ирана ждут в Пакистане с официальным визитом

Главу МИД Ирана Аракчи ждут с официальным визитом в Пакистане в пятницу

© AP Photo / Frank Franklin IIАббас Аракчи
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Frank Franklin II
Аббас Аракчи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Ирана Аббас Аракчи посетит Пакистан с официальным визитом 7 августа.
  • В ходе визита запланированы двусторонние встречи в Исламабаде и совещание в Равалпинди по обсуждению заключенного меморандума.
ИСЛАМАБАД, 5 авг - РИА Новости. Главу МИД Ирана Аббаса Аракчи ждут с официальным визитом в Пакистане в пятницу, сообщил РИА Новости высокопоставленный пакистанский источник.
"Ожидается визит министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи в Пакистан 7 августа. Его примут командующий армией Пакистана Асим Мунир, премьер-министр Шахбаз Шариф, замглавы МИД Исхак Дар", - сообщил источник.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
ИРИ поблагодарила Пакистан за усилия по прекращению конфликта
8 апреля, 02:52
Двусторонние встречи состоятся в Исламабаде, а в городе Равалпинди при участии командующего армии Пакистана Мунира пройдет совещание, в ходе которого будет обсуждаться заключенный в Исламабаде меморандум.
Премьер Пакистана Шахбаз Шариф 10 июля в начале нового витка эскалации конфликта между Ираном и США заявил о готовности Исламабада продолжать играть роль посредника между двумя странами.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня при посредничестве Катара и Пакистана подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня более не действует.
Президент Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
Трамп заявил, что Иран уже лишен возможности создать ядерное оружие
Вчера, 06:45
 
В миреПакистанИранСШААббас АракчиДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала