Производитель дронов объяснил атаки ВСУ на разработчиков российских БПЛА

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"В результате взрыва автомобиля тяжело ранен разработчик дронов "Упырь" Владимир Ткачук. Мы Володю знаем лично. Считаем, что "Упырь" наравне с "Оводом" - первоклассные боевые дроны, показавшие высокую эффективность на передовой. Враг атакует ведущих разработчиков российских дронов. Поскольку выиграть у нас на полях сражений он не может, то прибегает к диверсиям и терроризму", - говорится в сообщении компании "Овод".