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Производитель дронов объяснил атаки ВСУ на разработчиков российских БПЛА - РИА Новости, 05.08.2026
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15:18 05.08.2026
Производитель дронов объяснил атаки ВСУ на разработчиков российских БПЛА

"Овод:" враг атакует разработчиков дронов в РФ, потому что не имеет шансов в бою

© РИА НовостиДрон-камикадзе "Овод"
Дрон-камикадзе Овод - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости
Дрон-камикадзе "Овод". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Туле в результате покушения был ранен главный конструктор и разработчик FPV-дронов семейства "Овод" Андрей Черезов.
  • Во вторник вечером в результате взрыва машины пострадал гендиректор "Уралдронзавода", производящего FPV-дрон "Упырь", Владимир Ткачук.
  • Компания "Овод" считает, что противник совершает покушения на ведущих разработчиков российских дронов, потому что не может победить на поле боя.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Противник совершает покушения на ведущих разработчиков российских дронов, потому что у него нет шансов победить на поле боя, считают в компании-производителя БПЛА "Овод".
На прошлой неделе в Туле в результате покушения был ранен главный конструктор и разработчик FPV-дронов семейства "Овод" Андрей Черезов, во вторник вечеров в результате взрыва машины пострадал гендиректор "Уралдронзавода", производящего FPV-дрон "Упырь", Владимир Ткачук.
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"В результате взрыва автомобиля тяжело ранен разработчик дронов "Упырь" Владимир Ткачук. Мы Володю знаем лично. Считаем, что "Упырь" наравне с "Оводом" - первоклассные боевые дроны, показавшие высокую эффективность на передовой. Враг атакует ведущих разработчиков российских дронов. Поскольку выиграть у нас на полях сражений он не может, то прибегает к диверсиям и терроризму", - говорится в сообщении компании "Овод".

Пресс-служба СУСК России по Тульской области ранее сообщала, что 29 июля на улице Михеева неизвестный пытался застрелить бизнесмена в подъезде дома в Туле, он госпитализирован. Позже в пресс-службе компании производителя БПЛА "Овод" рассказали РИА Новости, что в результате покушения был ранен Андрей Черезов - главный конструктор и разработчик FPV-дронов семейства "Овод". Возбуждено уголовное дело, устанавливаются причастные.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
Появились подробности покушения на бизнесмена из Тулы
29 июля, 15:09
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииТулаРоссияТульская областьАндрей ЧерезовВладимир Ткачук (Уралдронзавод)
 
 
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