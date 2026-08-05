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Овчинский: инсталляции к 70-летию Дня строителя заработали в Москве - РИА Новости, 05.08.2026
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10:33 05.08.2026
Овчинский: инсталляции к 70-летию Дня строителя заработали в Москве

Овчинский: тематические инсталляции к 70-летию Дня строителя открыли в Москве

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политикиМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Художественные композиции и развлекательные аппараты установили в Москве по случаю 70-летия Дня строителя, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Интерактивный режим знакомит с архитектурой в увлекательном формате и помогает по-новому взглянуть на знаковые здания. Инсталляции позволяют не просто посмотреть на них, но и узнать, как создавался современный облик столицы и какую роль в этом сыграли строители, инженеры и архитекторы. Особенно важно, что такой формат одинаково интересен и взрослым, и детям. Он позволяет увидеть привычный город с другой стороны и почувствовать связь между прошлым, настоящим и будущим Москвы", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градполитики.
Так, у Центрального детского магазина на Лубянке, на Цветном бульваре и возле парка развлечений "Остров Мечты" установили автоматы с миниатюрными копиями известных зданий Москвы, уточнил чиновник. Автоматы являются игровыми механизмами – каждый 70-й участник сможет получить памятную монету, добавил он.
На улицах Москвы также появились стереоскопы, с помощью которых можно сравнить современные пейзажи города с архивными снимками столицы, рассказал руководитель департамента. На Ростовской набережной, кроме того, разместили праздничную световую инсталляцию. Как дополнили в департаменте градостроительной политики, тематические инсталляции будут работать в Москве весь август.
Ранее в департаменте градостроительной политики заявили, что в столице в 2025 году ввели 2,3 миллиона квадратных метров жилья для участников программы реновации, что сделало Московский фонд реновации лидером по вводу среди российских девелоперских компаний. Речь идет о сдаче 119 многоэтажных домов на более чем 35 тысяч квартир.
Пресс-служба департамента градостроительной политики - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
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МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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