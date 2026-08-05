Овчинский: инсталляции к 70-летию Дня строителя заработали в Москве

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Художественные композиции и развлекательные аппараты установили в Москве по случаю 70-летия Дня строителя, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"Интерактивный режим знакомит с архитектурой в увлекательном формате и помогает по-новому взглянуть на знаковые здания. Инсталляции позволяют не просто посмотреть на них, но и узнать, как создавался современный облик столицы и какую роль в этом сыграли строители, инженеры и архитекторы. Особенно важно, что такой формат одинаково интересен и взрослым, и детям. Он позволяет увидеть привычный город с другой стороны и почувствовать связь между прошлым, настоящим и будущим Москвы", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градполитики.

Так, у Центрального детского магазина на Лубянке, на Цветном бульваре и возле парка развлечений "Остров Мечты" установили автоматы с миниатюрными копиями известных зданий Москвы, уточнил чиновник. Автоматы являются игровыми механизмами – каждый 70-й участник сможет получить памятную монету, добавил он.

На улицах Москвы также появились стереоскопы, с помощью которых можно сравнить современные пейзажи города с архивными снимками столицы, рассказал руководитель департамента. На Ростовской набережной, кроме того, разместили праздничную световую инсталляцию. Как дополнили в департаменте градостроительной политики, тематические инсталляции будут работать в Москве весь август.