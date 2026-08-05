Финансист назвала главные причины отказов в кредитных каникулах

Краткий пересказ от РИА ИИ До 70% заявлений на кредитные каникулы отклоняются, заявила эксперт Светлана Фрумина.

Основная проблема — отсутствие документов, подтверждающих законные основания для снижения платежей.

Помешать могут также несоответствие финансовых лимитов и невозможность подтвердить падение доходов более чем на 30%.

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Кредитные каникулы остаются востребованной мерой поддержки заемщиков, однако, по оценкам экспертов, до 70% заявлений на их получение отклоняются. Как рассказала агентству " Кредитные каникулы остаются востребованной мерой поддержки заемщиков, однако, по оценкам экспертов, до 70% заявлений на их получение отклоняются. Как рассказала агентству " Прайм " заведующая кафедрой РЭУ им. Плеханова Светлана Фрумина, основная проблема — отсутствие документов, подтверждающих законные основания для снижения платежей.

Ключевым барьером становятся финансовые лимиты. Для ипотеки сумма кредита не должна превышать 15 миллиона рублей, а жилье — быть единственным. Для автокредитов установлен лимит в 1,6 миллиона рублей, для обычных потребительских займов — 450 тысяч рублей, а для кредитных карт — 150 тысяч рублей. При этом банк оценивает именно первоначальную сумму, а не текущий остаток долга.

Второй массовой причиной отказа является невозможность подтвердить падение доходов. Закон требует, чтобы среднемесячный заработок за два последних месяца снизился более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, бюрократические ошибки в справках или неполные сведения также могут стать основанием для отрицательного решения.

"Перед обращением необходимо проверить первоначальную сумму кредита, правильно рассчитать снижение дохода и подготовить документы за требуемый период. Именно несоответствие обязательным условиям закона чаще всего становится причиной отказа", — подчеркнула Фрумина.