Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Оренбургской области на станции «Никель» в Орске с рельсов сошли семь вагонов с железорудным сырьем.
- Пострадавших в результате инцидента нет.
- Следователи проводят проверку по статье 263 УК РФ, предварительная причина — ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна или состава.
УФА, 5 авг - РИА Новости. Специалисты ликвидируют последствия схода с рельсов семи вагонов с железорудным сырьем в Оренбургской области, пострадавших нет, сообщает центральное межрегиональное следственное управление на транспорте.
Следователями Центрального МСУТ СК России проводится проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). По результатам проверки будет принято процессуальное решение, следует из сообщения.
"По версии следствия, предварительной причиной происшествия послужило ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна или железнодорожного состава", - добавили в управлении.
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