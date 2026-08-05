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В Орске с рельсов сошли семь вагонов с железорудным сырьем - РИА Новости, 05.08.2026
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20:35 05.08.2026 (обновлено: 20:40 05.08.2026)
В Орске с рельсов сошли семь вагонов с железорудным сырьем

В Оренбуржье с рельсов сошли семь вагонов с железорудным сырьем

© Фото : Центральное МСУТ СК России/MAXПоследствия схода поезда с рельс в Оренбургской области
Последствия схода поезда с рельс в Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : Центральное МСУТ СК России/MAX
Последствия схода поезда с рельс в Оренбургской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Оренбургской области на станции «Никель» в Орске с рельсов сошли семь вагонов с железорудным сырьем.
  • Пострадавших в результате инцидента нет.
  • Следователи проводят проверку по статье 263 УК РФ, предварительная причина — ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна или состава.
УФА, 5 авг - РИА Новости. Специалисты ликвидируют последствия схода с рельсов семи вагонов с железорудным сырьем в Оренбургской области, пострадавших нет, сообщает центральное межрегиональное следственное управление на транспорте.
"На станции "Никель" в Орске с рельсов сошли семь вагонов, груженных железорудным сырьем. Пострадавших в результате инцидента нет. Для ликвидации последствий на место прибыли восстановительные поезда", - говорится в сообщении на платформе "Макс"
Следователями Центрального МСУТ СК России проводится проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). По результатам проверки будет принято процессуальное решение, следует из сообщения.
"По версии следствия, предварительной причиной происшествия послужило ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна или железнодорожного состава", - добавили в управлении.
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ПроисшествияРоссияОренбургская областьОрскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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