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США, Иран и Оман близки к достижению соглашения по Ормузу, пишут СМИ - РИА Новости, 05.08.2026
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05:42 05.08.2026 (обновлено: 11:29 05.08.2026)
США, Иран и Оман близки к достижению соглашения по Ормузу, пишут СМИ

Axios: США, Иран и Оман близки к достижению соглашения об открытии Ормуза

© AP Photo / ISNA/Amirhosein KhorgooiГрузовые корабли стоят на якоре в Ормузском проливе
Грузовые корабли стоят на якоре в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / ISNA/Amirhosein Khorgooi
Грузовые корабли стоят на якоре в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США, Иран и Оман близки к достижению временного соглашения об открытии Ормузского пролива, пишет портал Axios.
  • По данным источников СМИ, Тегеран якобы согласовал документ накануне.
  • Он включает 60-дневную договоренность с Оманом о пропуске судов через Ормуз.
  • В этот период плату за транзит взымать не будут.
  • Также стороны обязуются начать разминирование разделительной полосы пролива в течение 30 суток.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. США, Иран и Оман близки к достижению временного соглашения об открытии Ормузского пролива, пишет портал Axios.
"Соединенные Штаты нацелены объявить об этом в среду", — говорится в публикации.
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Как утверждают источники СМИ, Тегеран якобы согласовал документ накануне. Он включает 60-дневную договоренность между Оманом и Ираном о пропуске судов через Ормуз. В этот период плату за транзит и какие-либо другие сборы взимать не будут. Также стороны обязуются начать разминирование разделительной полосы пролива в течение 30 суток.
Сообщается, что посредниками в переговорах выступили чиновники из Катара, Пакистана и Саудовской Аравии. Активное участие в них принял и Белый дом. В последние дни состоялись несколько телефонных разговоров между спецпосланником США Стивом Уиткоффом, главой МИД ИРИ Аббасом Аракчи и министром иностранных дел Омана Бадром аль-Бусаиди.
В середине июня Вашингтон и Тегеран подписали меморандум, который должен был запустить процесс заключения мирного соглашения. Однако три недели спустя начался новый виток эскалации: Соединенные Штаты обвинили Иран в обстрелах коммерческих судов в Ормузе, после чего стороны возобновили взаимный обмен ударами.
В минувшее воскресенье Дональд Трамп объявил об отмене очередной волны атак на ИРИ из-за намечающейся сделки. Он заявил, что пролив скоро откроют, и вновь пообещал возобновить удары по ИРИ, если этого не произойдет.
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