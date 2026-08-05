США, Иран и Оман близки к достижению соглашения по Ормузу, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ США, Иран и Оман близки к достижению временного соглашения об открытии Ормузского пролива, пишет портал Axios.

По данным источников СМИ, Тегеран якобы согласовал документ накануне.

Он включает 60-дневную договоренность с Оманом о пропуске судов через Ормуз.

В этот период плату за транзит взымать не будут.

Также стороны обязуются начать разминирование разделительной полосы пролива в течение 30 суток.

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. США, Иран и Оман близки к достижению временного соглашения об открытии Ормузского пролива, пишет портал США, Иран и Оман близки к достижению временного соглашения об открытии Ормузского пролива, пишет портал Axios

"Соединенные Штаты нацелены объявить об этом в среду", — говорится в публикации.

60-дневную договоренность между Как утверждают источники СМИ, Тегеран якобы согласовал документ накануне. Он включаетмежду Оманом и Ираном о пропуске судов через Ормуз. В этот период плату за транзит и какие-либо другие сборы взимать не будут. Также стороны обязуются начать разминирование разделительной полосы пролива в течение 30 суток.

Сообщается, что посредниками в переговорах выступили чиновники из Катара, Пакистана и Саудовской Аравии. Активное участие в них принял и Белый дом. В последние дни состоялись несколько телефонных разговоров между спецпосланником США Стивом Уиткоффом, главой МИД ИРИ Аббасом Аракчи и министром иностранных дел Омана Бадром аль-Бусаиди.

В середине июня Вашингтон и Тегеран подписали меморандум, который должен был запустить процесс заключения мирного соглашения. Однако три недели спустя начался новый виток эскалации: Соединенные Штаты обвинили Иран в обстрелах коммерческих судов в Ормузе, после чего стороны возобновили взаимный обмен ударами.