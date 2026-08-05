ВС США заявили, что обеспечили свободный проход тысячи судов через Ормуз

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За три месяца американские военные обеспечили свободный проход более чем тысячи судов через Ормузский пролив.
- Южный маршрут через Ормузский пролив остается свободным и открытым для всех коммерческих судов.
- Центральное командование ВС США возобновило удары по Ирану после объявления о прекращении действия соглашения о прекращении огня.
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Центральное командование ВС США (CENTCOM) утверждает, что за три месяца американские военные обеспечили свободный проход тысячи судов через Ормузский пролив.
"За последние три месяца вооруженные силы США помогли более чем тысяче судов успешно пройти через пролив", - пишет командование в соцсети Х.
В сообщении указано, что южный маршрут через Ормузский пролив остается свободным и открытым для всех коммерческих судов.
Американские военные с 8 июля возобновили удары по Ирану, после того как Трамп объявил, что достигнутое 18 июня соглашение о прекращении огня более не действует. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.