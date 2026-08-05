Организаторы "Интервидения" продолжают подготовку следующего конкурса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Организаторы музыкального конкурса «Интервидение» продолжают подготовку к следующему конкурсу, обсуждая время и место проведения.
- В финале первого конкурса «Интервидение» было объявлено, что в 2026 году конкурс пройдет в Саудовской Аравии.
- Возрожденное «Интервидение» впервые после длительного перерыва прошло в 2025 году на «Live Арене» в Москве, победу одержал вьетнамский исполнитель Дык Фук.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Организаторы международного музыкального конкурса "Интервидение" продолжают подготовку следующего конкурса, обсуждают время, место проведения, сообщили РИА Новости в пресс-службе конкурса.
В финале первого конкурса "Интервидение" было объявлено, что в 2026 году конкурс пройдет в Саудовской Аравии. Россия надеется, что ситуация в Персидском заливе не повлияет на планы провести "Интервидение" в Саудовской Аравии в 2026 году, заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Фонд "Традиции искусства" и представители организатора продолжают работу по подготовке следующего конкурса, обсуждаются время и место проведения, а также другие операционные вопросы подготовки", - говорится в сообщении пресс-службы.
Возрожденное "Интервидение" впервые после длительного перерыва прошло в 2025 году. Конкурс состоялся на "Live Арене" в Москве. Россию представил певец Shaman, который отказался от борьбы за призовое место в конкурсе. Победу одержал вьетнамский исполнитель Дык Фук.