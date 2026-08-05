Краткий пересказ от РИА ИИ Уровень доверия Владимиру Зеленскому со стороны жителей Украины снизился.

Согласно опросу КМИС, проведенному с 20 июля по 3 августа, Зеленскому доверяют 55%, не доверяют — 40%.

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Уровень доверия Владимиру Зелегнскому со стороны жителей Украины за последние несколько месяцев снизился, при этом выросло число тех, кто ему не доверяет, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Исследование проводилось с 20 июля по 3 августа методом телефонных интервью. Было опрошено 974 респондента. Статистическая погрешность выборки не превышает 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% - для показателей, близких к 25%, 2,5% – для показателей, близких к 10%, и 1,8% – для показателей, близких к 5%.

Согласно данным, опубликованным на сайте КМИС , Зеленскому доверяют 55%, не доверяют – 40%. Еще 5% опрошенных затруднились ответить.

"Последний раз мы задавали вопросы в мае, тогда 61% доверяли и 34% не доверяли… В апреле 58% доверяли и 36% не доверяли", - говорится в результатах опроса.

Украинская социологическая группа "Рейтинг" в июле опубликовала результаты исследования, согласно которому Зеленский уступает в рейтинге доверия населения послу Украины в Великобритании, бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному, экс-главе минобороны Михаилу Федорову и главе своего офиса Кириллу Буданову*.