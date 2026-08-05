Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал снижение доверия украинцев к Зеленскому - РИА Новости, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 05.08.2026
Опрос показал снижение доверия украинцев к Зеленскому

КМИС: уровень доверия украинцев к Зеленскому за последние месяцы снизился

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уровень доверия Владимиру Зеленскому со стороны жителей Украины снизился.
  • Согласно опросу КМИС, проведенному с 20 июля по 3 августа, Зеленскому доверяют 55%, не доверяют — 40%.
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Уровень доверия Владимиру Зелегнскому со стороны жителей Украины за последние несколько месяцев снизился, при этом выросло число тех, кто ему не доверяет, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Исследование проводилось с 20 июля по 3 августа методом телефонных интервью. Было опрошено 974 респондента. Статистическая погрешность выборки не превышает 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% - для показателей, близких к 25%, 2,5% – для показателей, близких к 10%, и 1,8% – для показателей, близких к 5%.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
С режимом пора кончать: Украину готовят к земле
1 августа, 08:00
Согласно данным, опубликованным на сайте КМИС, Зеленскому доверяют 55%, не доверяют – 40%. Еще 5% опрошенных затруднились ответить.
"Последний раз мы задавали вопросы в мае, тогда 61% доверяли и 34% не доверяли… В апреле 58% доверяли и 36% не доверяли", - говорится в результатах опроса.
Украинская социологическая группа "Рейтинг" в июле опубликовала результаты исследования, согласно которому Зеленский уступает в рейтинге доверия населения послу Украины в Великобритании, бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному, экс-главе минобороны Михаилу Федорову и главе своего офиса Кириллу Буданову*.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
"Это не поможет". В США раскрыли, на что рассчитывает Зеленский
Вчера, 07:23
 
В миреУкраинаВеликобританияВалерий ЗалужныйМихаил ФедоровКМИСВооруженные силы УкраиныФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала