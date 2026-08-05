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Операторы FPV-дронов уничтожили группу польских наемников в ДНР - РИА Новости, 05.08.2026
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Операторы FPV-дронов уничтожили группу польских наемников в ДНР

Операторы FPV-дронов уничтожили группу польских наемников у Красноярского в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Оператор FPV-дрона. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы FPV-дронов группировки войск "Центр" уничтожили группу польских наемников в районе населенного пункта Красноярское в ДНР.
  • Отряд противника был обнаружен во время освобождения населенного пункта операторами разведывательных беспилотников.
  • Минобороны России 30 июля сообщило об освобождении населенного пункта Красноярское в ДНР подразделениями группировки войск "Центр".
ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Операторы FPV-дронов группировки войск "Центр" уничтожили группу польских наемников в районе населенного пункта Красноярское в ДНР, рассказал РИА Новости военнослужащий 51-й общевойсковой гвардейской армии Илья Гавазин.
По словам оператора беспилотных систем 78-го отдельного полка беспилотных систем, отряд противника был обнаружен во время освобождения населенного пункта операторами разведывательных беспилотников, выполнявшими боевую задачу в лесополосе.
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"Разведывательные расчеты выявили живую силу противника, которая пыталась скрытно отойти через лесополосу. По внешним признакам - шевронам, вооружению и экипировке - мы поняли, что это были наемники польского происхождения", - рассказал Гавазин агентству.
Он уточнил, что после обнаружения группа польских наемников была поражена с помощью ударных беспилотников.
"Противник сейчас, как правило, передвигается небольшими группами по два-три человека, чтобы снизить вероятность обнаружения с воздуха. Эта группа также действовала именно таким образом", - отметил оператор.
Минобороны РФ 30 июля сообщило об освобождении населенного пункта Красноярское в ДНР подразделениями группировки войск "Центр".
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