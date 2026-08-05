Краткий пересказ от РИА ИИ Операторы FPV-дронов группировки войск "Центр" уничтожили группу польских наемников в районе населенного пункта Красноярское в ДНР.

Отряд противника был обнаружен во время освобождения населенного пункта операторами разведывательных беспилотников.

Минобороны России 30 июля сообщило об освобождении населенного пункта Красноярское в ДНР подразделениями группировки войск "Центр".

ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Операторы FPV-дронов группировки войск "Центр" уничтожили группу польских наемников в районе населенного пункта Красноярское в ДНР, рассказал РИА Новости военнослужащий 51-й общевойсковой гвардейской армии Илья Гавазин.

По словам оператора беспилотных систем 78-го отдельного полка беспилотных систем, отряд противника был обнаружен во время освобождения населенного пункта операторами разведывательных беспилотников, выполнявшими боевую задачу в лесополосе.

"Разведывательные расчеты выявили живую силу противника, которая пыталась скрытно отойти через лесополосу. По внешним признакам - шевронам, вооружению и экипировке - мы поняли, что это были наемники польского происхождения", - рассказал Гавазин агентству.

Он уточнил, что после обнаружения группа польских наемников была поражена с помощью ударных беспилотников.

"Противник сейчас, как правило, передвигается небольшими группами по два-три человека, чтобы снизить вероятность обнаружения с воздуха. Эта группа также действовала именно таким образом", - отметил оператор.