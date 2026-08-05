Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Брянской области объявили беспилотную опасность.
- Врио губернатора Егор Ковальчук рекомендовал жителям оставаться дома и не подходить к окнам, а тем, кто находится на улице или в автотранспорте, — направиться в ближайшее укрытие.
БРЯНСК, 5 авг – РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Брянской области, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
"Беспилотная опасность на территории Брянской области. По возможности оставайтесь дома", - написал он в своем Telegram-канале.
Ковальчук рекомендовал жителям региона укрыться в помещении без окон с капитальными стенами и не подходить к окнам. Тем, кто находится на улице или в автотранспорте, он посоветовал направиться в ближайшее укрытие или иное безопасное место.
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