В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев объявил об опасности атаки БПЛА.
- Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие.
ТУЛА, 5 авг – РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявили на территории Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие", - написал Миляев в своем канале на платформе "Макс".
Ранее опасность беспилотного удара объявляли в 12.00 мск вторника, она продлилась почти 17 часов. За это время в регионе уничтожили более 100 украинских БПЛА.
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