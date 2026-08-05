Юрист предупредил об опасных сообщениях от ломбардов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- СМС-рассылки с предложениями быстрых займов под залог украшений могут скрывать мошеннические схемы, предупредил юрист Александр Хаминский.
- Ссылки из таких сообщений часто ведут на фишинговые сайты, где мошенники выманивают личные данные и реквизиты карт.
- Эксперт рекомендует не переходить по ссылкам из неожиданных СМС и проверять адрес сайта.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Аферисты могут присылать СМС с предложениями быстрых займов под залог украшений, сообщил агентству "Прайм" юрист Александр Хаминский.
Аналитик пояснил, что там содержатся ссылки, которые могут увести на фишинговые сайты. При переходе есть риск утечки личных данных и реквизитов карт. В последнее время участились случаи, когда жертву запугивают, заставляют сдать драгоценности в ломбард, а вырученные средства перевести на счета злоумышленников.
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"Главное правило цифровой безопасности: не переходите по ссылкам из неожиданных СМС, проверяйте адрес сайта, а при малейших сомнениях самостоятельно найдите официальный сайт организации через браузер", — предупредил Хаминский.
Как посоветовал собеседник агентства, перед оформлением займа следует уточнить, зарегистрирован ли ломбард в реестре ЦБ, после чего тщательно прочитать условия договора. При неисполнении обязательств заемщик рискует потерять заложенное имущество.