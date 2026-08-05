Юрист предупредил об опасных сообщениях от ломбардов

Аналитик пояснил, что там содержатся ссылки, которые могут увести на фишинговые сайты. При переходе есть риск утечки личных данных и реквизитов карт. В последнее время участились случаи, когда жертву запугивают, заставляют сдать драгоценности в ломбард, а вырученные средства перевести на счета злоумышленников.