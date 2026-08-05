В ОП призвали оборудовать детские площадки камерами видеонаблюдения

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Детские площадки необходимо оборудовать камерами видеонаблюдения для обеспечения безопасности детей и фиксации нарушений, в том числе со стороны курьеров на электровелосипедах, поделился мнением с РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

По его словам, камеры помогут фиксировать случаи, когда курьеры на высокой скорости проезжают через детские площадки, создавая угрозу для детей и взрослых. Кроме того, они позволят эффективнее выявлять факты хулиганства и других правонарушений.