В ОП призвали оборудовать детские площадки камерами видеонаблюдения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владислав Гриб, заместитель секретаря Общественной палаты РФ, предложил оборудовать детские площадки камерами видеонаблюдения.
- Камеры помогут фиксировать нарушения со стороны курьеров на электровелосипедах, которые проезжают через детские площадки на высокой скорости.
- Камеры также позволят эффективнее выявлять факты хулиганства и других правонарушений на детских площадках.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Детские площадки необходимо оборудовать камерами видеонаблюдения для обеспечения безопасности детей и фиксации нарушений, в том числе со стороны курьеров на электровелосипедах, поделился мнением с РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
"Необходимо устанавливать камеры видеонаблюдения на детских площадках. Это и для фиксации нарушений курьеров на электровелосипедах... И для случаев хулиганства, распития спиртных напитков. Это безопасность наших с вами детей. Это самое главное, что у нас есть в жизни", - сказал Гриб.
По его словам, камеры помогут фиксировать случаи, когда курьеры на высокой скорости проезжают через детские площадки, создавая угрозу для детей и взрослых. Кроме того, они позволят эффективнее выявлять факты хулиганства и других правонарушений.
"Нам надо жестко отслеживать все случаи, когда на большой скорости курьеры на электровелосипедах сбивают детей, да и взрослых… Это возмутительно, когда они это делают, проезжая через детские площадки. И камеры видеонаблюдения – это просто необходимость", - заключил замсекретаря ОП РФ.
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