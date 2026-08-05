В офисе генсека ООН прокомментировали удар ВСУ по пляжу в Архипо-Осиповке

ООН, 5 авг - РИА Новости. ООН выступает против всех атак, которые приводят к жертвам среди гражданского населения, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя удар ВСУ по пляжу в селе Архипо-Осиповка в Краснодарском крае.

Архипо-Осиповка входит в состав муниципального образования город-курорт Геленджик. Село расположено на побережье Черного моря и имеет развитую туристическую инфраструктуру, включая два круглогодичных санатория. От самого Геленджика Архипо-Осиповку отделяют горы, расстояние по автодороге составляет около 50 километров.