В офисе генсека ООН прокомментировали удар ВСУ по пляжу в Архипо-Осиповке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ООН выступает против всех атак, которые приводят к жертвам среди гражданского населения.
- В результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка погибли семь человек, среди них трое детей, 21 человек был госпитализирован, еще 37 пострадавших получили амбулаторную медицинскую помощь.
ООН, 5 авг - РИА Новости. ООН выступает против всех атак, которые приводят к жертвам среди гражданского населения, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя удар ВСУ по пляжу в селе Архипо-Осиповка в Краснодарском крае.
"Мы выступаем против всех атак, которые приводят к жертвам среди гражданского населения", - сказал Хак в ответ на запрос агентства.
В понедельник утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка пострадали и погибли люди. По данным оперштаба региона, погибли семь человек, среди них трое детей. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил о госпитализации 21 пострадавшего, еще 37 пострадавших получили амбулаторную медицинскую помощь.
Архипо-Осиповка входит в состав муниципального образования город-курорт Геленджик. Село расположено на побережье Черного моря и имеет развитую туристическую инфраструктуру, включая два круглогодичных санатория. От самого Геленджика Архипо-Осиповку отделяют горы, расстояние по автодороге составляет около 50 километров.
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