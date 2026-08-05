В ООН предупредили о глобальной угрозе из-за Эль-Ниньо

Краткий пересказ от РИА ИИ Из-за усиления явления Эль-Ниньо к концу 2027 года около 49 миллионов человек могут столкнуться с острой нехваткой продовольствия.

Самые серьезные последствия ожидаются для стран Центральной Америки и юга Африки, но ухудшение ситуации прогнозируется и в других регионах.

РИМ, 5 авг — РИА Новости. Из-за усиления климатического явления Эль-Ниньо почти 50 миллионов человек к концу 2027 года могут столкнуться с острой нехваткой продовольствия, следует из доклада Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП).

« "В 2015-2016 годах Эль-Ниньо повлияло на продовольственную безопасность 60-100 миллионов человек. Предварительный анализ ВПП прогнозирует, что Эль-Ниньо 2026-2027 годов может привести к тому, что к концу 2027-го еще как минимум 49 миллионов человек окажутся в состоянии острой нехватки продовольствия", — говорится в пресс-релизе.

ВПП проанализировала ситуацию в 45 странах, которые уже испытывали проблемы с продовольствием и в которых Эль-Ниньо способно серьезно повлиять на осадки, температуру и вероятность засух и наводнений. Программа оценивает в 81 процент вероятность формирования климатического явления очень сильного характера. Температура поверхности океана уже достигла максимальных значений как минимум с 1982 года, а само явление потенциально может стать самым мощным за последние 76 лет.

Ожидается, что пик Эль-Ниньо придется на сентябрь — декабрь, но его последствия будут ощущаться во многих регионах и в 2027-м, поскольку оно влияет на посевные и урожайные циклы. Засухи, наводнения и экстремальные температуры уже создают дополнительные риски для наиболее уязвимых сообществ.

Самые серьезные последствия ВПП прогнозирует для стран Центральной Америки и юга Африки , но в Восточной Африке, Южной и Юго-Восточной Азии также ожидается существенное ухудшение ситуации.

Эль-Ниньо — это природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. Такое потепление меняет взаимодействие океана и атмосферы и может запускать цепочку климатических сдвигов по всей планете: в одних регионах повышается вероятность засухи, в других — более сильных осадков.