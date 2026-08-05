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В ООН предупредили о глобальной угрозе из-за Эль-Ниньо - РИА Новости, 05.08.2026
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15:44 05.08.2026 (обновлено: 16:55 05.08.2026)
В ООН предупредили о глобальной угрозе из-за Эль-Ниньо

ВПП ООН: из-за Эль-Ниньо число голодающих в мире может вырасти до 49 млн человек

© AP Photo / Ivan ValenciaЗасуха на реке Амазонка в Колумбии
Засуха на реке Амазонка в Колумбии - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Ivan Valencia
Засуха на реке Амазонка в Колумбии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из-за усиления явления Эль-Ниньо к концу 2027 года около 49 миллионов человек могут столкнуться с острой нехваткой продовольствия.
  • Самые серьезные последствия ожидаются для стран Центральной Америки и юга Африки, но ухудшение ситуации прогнозируется и в других регионах.
РИМ, 5 авг — РИА Новости. Из-за усиления климатического явления Эль-Ниньо почти 50 миллионов человек к концу 2027 года могут столкнуться с острой нехваткой продовольствия, следует из доклада Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП).
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"В 2015-2016 годах Эль-Ниньо повлияло на продовольственную безопасность 60-100 миллионов человек. Предварительный анализ ВПП прогнозирует, что Эль-Ниньо 2026-2027 годов может привести к тому, что к концу 2027-го еще как минимум 49 миллионов человек окажутся в состоянии острой нехватки продовольствия", — говорится в пресс-релизе.

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ВПП проанализировала ситуацию в 45 странах, которые уже испытывали проблемы с продовольствием и в которых Эль-Ниньо способно серьезно повлиять на осадки, температуру и вероятность засух и наводнений. Программа оценивает в 81 процент вероятность формирования климатического явления очень сильного характера. Температура поверхности океана уже достигла максимальных значений как минимум с 1982 года, а само явление потенциально может стать самым мощным за последние 76 лет.
Ожидается, что пик Эль-Ниньо придется на сентябрь — декабрь, но его последствия будут ощущаться во многих регионах и в 2027-м, поскольку оно влияет на посевные и урожайные циклы. Засухи, наводнения и экстремальные температуры уже создают дополнительные риски для наиболее уязвимых сообществ.
Самые серьезные последствия ВПП прогнозирует для стран Центральной Америки и юга Африки, но в Восточной Африке, Южной и Юго-Восточной Азии также ожидается существенное ухудшение ситуации.
Эль-Ниньо — это природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. Такое потепление меняет взаимодействие океана и атмосферы и может запускать цепочку климатических сдвигов по всей планете: в одних регионах повышается вероятность засухи, в других — более сильных осадков.
Согласно июльскому докладу профильных учреждений ООН, голод в мире отступает третий год подряд, хотя в 2025-м с недостатком продовольствия столкнулись от 608 до 696 миллионов человек.
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