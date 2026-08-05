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В Одессе рассказали о пророссийских настроениях местных жителей - РИА Новости, 05.08.2026
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08:11 05.08.2026 (обновлено: 09:24 05.08.2026)
В Одессе рассказали о пророссийских настроениях местных жителей

Экс-военнослужащий ВСУ Липко: большинство жителей Одессы настроены пророссийски

© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiВид на Одесский порт
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi
Вид на Одесский порт. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Многие жители Одессы пророссийски настроены, но вынуждены скрывать свои взгляды, опасаясь провокаторов.
  • Люди, придерживающиеся пророссийских или антинацистских взглядов, избегают политических разговоров и соглашаются с пропагандой, чтобы не привлекать внимания.
  • По словам Липко, в каждом дворе есть хотя бы один провокатор с нацистскими или националистическими убеждениями.
КУРСК, 5 авг — РИА Новости. Многие жители Одессы пророссийски настроены, но скрывают это, опасаясь провокаторов, рассказал РИА Новости уроженец города, бывший военнослужащий ВСУ Владимир Липко.
Одессе основная масса живет как подпольщики. Сосед соседа боится. Боится в плане поговорить на эту тему. И зачастую лично я замечаю таких людей, которые такого же мнения, как и я, — такие люди просто молчат", — сказал он.
По словам собеседника агентства, люди, придерживающиеся пророссийских или антинацистских взглядов, стараются избегать политических разговоров и соглашаются с пропагандой, чтобы не привлекать к себе внимания. Им приходится скрывать свои подлинные мысли, и это создает напряженную атмосферу, добавил Липко.
"Провокаторы в каждом дворе, есть хотя бы один провокатор, один пронацистский или националистический", — считает он.
Живя в Одессе, Липко возглавлял одно из городских коммунальных предприятий. После насильственной мобилизации в ВСУ решил перейти на сторону России. Он обратился за помощью к финской активистке Салли Райски и проекту "Украина пропадает без вести". Военная контрразведка вывела Липко на территорию России, где он получил статус беженца.
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