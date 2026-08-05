В Одессе рассказали о пророссийских настроениях местных жителей

По словам собеседника агентства, люди, придерживающиеся пророссийских или антинацистских взглядов, стараются избегать политических разговоров и соглашаются с пропагандой, чтобы не привлекать к себе внимания. Им приходится скрывать свои подлинные мысли, и это создает напряженную атмосферу, добавил Липко.