Число точек быстрого питания выросло в два раза в ОЭЗ "Технополис Москва"

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. В особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва" в два раза увеличилось количество микромаркетов с готовой едой, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Автоматизированные точки питания работают на площадках "Алабушево", "Печатники" и "Руднево".

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы последовательно формируем на площадках столичной особой экономической зоны полноценную городскую среду. Здесь создана вся необходимая инфраструктура для работы и отдыха. Сегодня сотрудники предприятий и жители близлежащих районов могут проводить досуг, не покидая территорию ОЭЗ. Для удобства работников и посетителей вдвое увеличили количество микромаркетов по продаже готовой еды", - отметил Ликсутов, его слова привели в пресс-службе ОЭЗ.

Он добавил, что сейчас на трех площадках установлено 34 вендинговых автомата.

Также на площадках ОЭЗ Москвы открыты столовые, кафе и кофейни. У сотрудников предприятий и гостей есть выбор — воспользоваться быстрым сервисом или посетить полноценную точку общественного питания.

Вендинговые автоматы работают в круглосуточном режиме и позволяют получить готовую еду без очередей.

В этом году ОЭЗ "Технополис Москва" исполняется 20 лет. За время своего существования проект трансформировался из стартовой площадки для инновационных проектов в ключевой хаб отечественной промышленности и центр притяжения для компаний, определяющих технологический суверенитет России.