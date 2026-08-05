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Число точек быстрого питания выросло в два раза в ОЭЗ "Технополис Москва" - РИА Новости, 05.08.2026
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12:00 05.08.2026
Число точек быстрого питания выросло в два раза в ОЭЗ "Технополис Москва"

Число микромаркетов с готовой едой выросло в два раза в ОЭЗ "Технополис Москва"

© Фото : "ОЭЗ Технополис Москва"Точка быстрого питания в ОЭЗ "Технополис Москва"
Точка быстрого питания в ОЭЗ Технополис Москва - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : "ОЭЗ Технополис Москва"
Точка быстрого питания в ОЭЗ "Технополис Москва"
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. В особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва" в два раза увеличилось количество микромаркетов с готовой едой, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Автоматизированные точки питания работают на площадках "Алабушево", "Печатники" и "Руднево".
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы последовательно формируем на площадках столичной особой экономической зоны полноценную городскую среду. Здесь создана вся необходимая инфраструктура для работы и отдыха. Сегодня сотрудники предприятий и жители близлежащих районов могут проводить досуг, не покидая территорию ОЭЗ. Для удобства работников и посетителей вдвое увеличили количество микромаркетов по продаже готовой еды", - отметил Ликсутов, его слова привели в пресс-службе ОЭЗ.
Он добавил, что сейчас на трех площадках установлено 34 вендинговых автомата.
Также на площадках ОЭЗ Москвы открыты столовые, кафе и кофейни. У сотрудников предприятий и гостей есть выбор — воспользоваться быстрым сервисом или посетить полноценную точку общественного питания.
Вендинговые автоматы работают в круглосуточном режиме и позволяют получить готовую еду без очередей.
В этом году ОЭЗ "Технополис Москва" исполняется 20 лет. За время своего существования проект трансформировался из стартовой площадки для инновационных проектов в ключевой хаб отечественной промышленности и центр притяжения для компаний, определяющих технологический суверенитет России.
В настоящий момент на 10 площадках ОЭЗ "Технополис Москва" общей площадью 430 гектаров локализовано производство более 240 высокотехнологичных предприятий, представляющих такие стратегические направления, как микроэлектроника, приборостроение, биомедицина, ИТ и робототехника.
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