Внешнеторговый оборот Подмосковья и Китая утроился за шесть лет

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Внешнеторговый оборот Подмосковья с Китаем за шесть лет, с 2020 по 2025 годы, вырос в 2,8 раза, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"Китай является одним из наших основных торговых партнеров и входит в число лидеров по объему внешнего товарооборота. В I квартале 2026 года на долю Подмосковья пришлось около 8% от общего объема российского внешнего товарооборота с КНР", — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.

Она также отметила эффективную инвестиционную работу, так как в Подмосковье реализуется ряд проектов с участием китайского капитала.

Например, проект терминально-логистического центра "Белый раст" в Дмитровском районе или проект бизнес-парка "Гринвуд", который реализуется в городском округе Красногорске.

Так, новую очередь бизнес-парка "Гринвуд" в Красногорске откроют в третьем квартале этого года. В ее состав войдут выставочные и офисные помещения.

"Работы по запуску новой очереди бизнес-парка "Гринвуд" будут закончены в третьем квартале этого года. Площадь объекта составит 28 тысяч квадратных метров. Инвестиции в проект — более 4 миллиардов рублей", — уточнила Зиновьева.

Бизнес-центр "Гринвуд" — это проект китайской корпорации "Чэнтун Интернэшнл". Площадка уже стала "воротами" для зарубежного бизнеса в России. Резидентами центра являются уже более 400 компаний из 14 стран мира. Более 170 предприятий представляют КНР.

Кроме того, в IV квартале 2026 года в подмосковном Воскресенске планируют запустить завод по производству гепарина натрия с общим объемом инвестиций, превышающим 1 миллиард рублей.

Проект реализует китайская компания "Северный океан". На новом предприятии создадут порядка 300 рабочих мест. Инвестору в аренду предоставили участок площадью 14 гектаров по программе "Земля за рубль".