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Внешнеторговый оборот Подмосковья и Китая утроился за шесть лет - РИА Новости, 05.08.2026
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Новости Подмосковья
 
11:26 05.08.2026
Внешнеторговый оборот Подмосковья и Китая утроился за шесть лет

Внешнеторговый оборот Подмосковья и Китая вырос в 2,8 раза за шесть лет

© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкКитайские юани
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Внешнеторговый оборот Подмосковья с Китаем за шесть лет, с 2020 по 2025 годы, вырос в 2,8 раза, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Китай является одним из наших основных торговых партнеров и входит в число лидеров по объему внешнего товарооборота. В I квартале 2026 года на долю Подмосковья пришлось около 8% от общего объема российского внешнего товарооборота с КНР", — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Она также отметила эффективную инвестиционную работу, так как в Подмосковье реализуется ряд проектов с участием китайского капитала.
Например, проект терминально-логистического центра "Белый раст" в Дмитровском районе или проект бизнес-парка "Гринвуд", который реализуется в городском округе Красногорске.
Так, новую очередь бизнес-парка "Гринвуд" в Красногорске откроют в третьем квартале этого года. В ее состав войдут выставочные и офисные помещения.
"Работы по запуску новой очереди бизнес-парка "Гринвуд" будут закончены в третьем квартале этого года. Площадь объекта составит 28 тысяч квадратных метров. Инвестиции в проект — более 4 миллиардов рублей", — уточнила Зиновьева.
Бизнес-центр "Гринвуд" — это проект китайской корпорации "Чэнтун Интернэшнл". Площадка уже стала "воротами" для зарубежного бизнеса в России. Резидентами центра являются уже более 400 компаний из 14 стран мира. Более 170 предприятий представляют КНР.
Кроме того, в IV квартале 2026 года в подмосковном Воскресенске планируют запустить завод по производству гепарина натрия с общим объемом инвестиций, превышающим 1 миллиард рублей.
Проект реализует китайская компания "Северный океан". На новом предприятии создадут порядка 300 рабочих мест. Инвестору в аренду предоставили участок площадью 14 гектаров по программе "Земля за рубль".
В пресс-службе ведомства добавили, что соглашение о реализации этого проекта в 2023 году на полях ПМЭФ подписали соучредитель ООО "Северный океан" Ван Юнцин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
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