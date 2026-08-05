Новак рассказал, в каких регионах сохраняются проблемы с топливом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти России обсудили ситуацию с топливом в регионах, где преобладают независимые АЗС.
- Было решено, что нефтяные компании вместе с региональными операторами будут постепенно насыщать топливом и независимые заправки.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Власти России на штабе по нефтепродуктам обсудили ситуацию с топливом в регионах, где преобладают независимые АЗС, там пока еще сохраняются проблемы, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания по ситуации на топливном рынке.
"Особое внимание сегодня уделяли также вопросом обеспечения регионов, у которых большое количество независимых заправок. Там сохраняются еще проблемы. Договорились через региональных операторов вместе с с нефтяными компаниями, что они будут постепенно насыщать в том числе и независимые заправки", - сказал он в эфире "Первого канала".