Новак рассказал, в каких регионах сохраняются проблемы с топливом

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Власти России на штабе по нефтепродуктам обсудили ситуацию с топливом в регионах, где преобладают независимые АЗС, там пока еще сохраняются проблемы, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания по ситуации на топливном рынке.