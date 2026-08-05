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Новак рассказал, в каких регионах сохраняются проблемы с топливом - РИА Новости, 05.08.2026
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12:22 05.08.2026
Новак рассказал, в каких регионах сохраняются проблемы с топливом

Новак: в регионах, где преобладают независимые АЗС, сохраняются проблемы

© РИА Новости / Алексей Сазонов | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля на автозаправочной станции
Заправка автомобиля на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Алексей Сазонов
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Заправка автомобиля на автозаправочной станции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти России обсудили ситуацию с топливом в регионах, где преобладают независимые АЗС.
  • Было решено, что нефтяные компании вместе с региональными операторами будут постепенно насыщать топливом и независимые заправки.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Власти России на штабе по нефтепродуктам обсудили ситуацию с топливом в регионах, где преобладают независимые АЗС, там пока еще сохраняются проблемы, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания по ситуации на топливном рынке.
"Особое внимание сегодня уделяли также вопросом обеспечения регионов, у которых большое количество независимых заправок. Там сохраняются еще проблемы. Договорились через региональных операторов вместе с с нефтяными компаниями, что они будут постепенно насыщать в том числе и независимые заправки", - сказал он в эфире "Первого канала".
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