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09:22 05.08.2026 (обновлено: 10:30 05.08.2026)
Названы главные недостатки украинского дрона Nemesis

Украинский дрон Nemesis оказался ненадежным для боевого применения

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дрон Nemesis, работающий через систему Starlink, оказался ненадежным для боевого применения из-за избытка электроники, малой грузоподъемности и ограничений по маневренности.
  • Дрон Nemesis был сбит и привезен в мастерскую, но восстанавливать его не планируют.
  • Большое количество дополнительных модулей, необходимых для работы дрона на Starlink, увеличивает вероятность выхода его из строя.
БЕЛГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Избыток электроники, малая грузоподъемность и ограничения по маневренности делают работающий через систему Starlink украинский дрон Nemesis ненадежным для боевого применения, рассказал РИА Новости технический специалист группировки войск "Север" с позывным Ворон.
По словам технического специалиста мастерской полка №1427 11-го армейского корпуса, дрон Nemesis был сбит и привезен в мастерскую, однако восстанавливать его не планируют.
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"Это дрон Nemesis. Точно так же, как и Vampire, был сбит нашими бойцами, затрофеен, привезен к нам в мастерскую. Восстанавливать его пока что мы не планируем. Их очень мало у нас летает, плюс здесь очень много электроники", - сообщил Ворон.
Он также обратил внимание на ограниченную грузоподъемность - около 6 килограммов - и невозможность выполнять резкие маневры из-за потери сигнала Starlink при сильном наклоне. Вся связь и управление аппарата завязаны на Starlink, поэтому отказ любого мелкого элемента, например отвалившегося провода, приводит к полной потере связи, навигации и дрона в целом.
"Из-за того, что он работает на Starlink, необходимость была тут оснащения огромным количеством дополнительных модулей. Чем больше компонентов, тем больше шанс, что какой-нибудь из них выйдет из строя. Соответственно, когда ты им постоянно на боевой управляешь, большой шанс выхода его из строя", - добавил боец.
Российские военные систематически уничтожают терминалы Starlink ВСУ - только за июль группировка "Север" ликвидировала более 60 антенн в Харьковской области. В МИД РФ предлагали американскому предпринимателю Илону Маску отключить Starlink в зоне конфликта, чтобы остановить гибель людей. При этом сам Маск еще в марте называл Starlink "костяком украинской армии", указывая, что его отключение приведет к обрушению фронта.
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