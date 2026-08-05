Названы главные недостатки украинского дрона Nemesis

Краткий пересказ от РИА ИИ Дрон Nemesis, работающий через систему Starlink, оказался ненадежным для боевого применения из-за избытка электроники, малой грузоподъемности и ограничений по маневренности.

Дрон Nemesis был сбит и привезен в мастерскую, но восстанавливать его не планируют.

Большое количество дополнительных модулей, необходимых для работы дрона на Starlink, увеличивает вероятность выхода его из строя.

БЕЛГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Избыток электроники, малая грузоподъемность и ограничения по маневренности делают работающий через систему Starlink украинский дрон Nemesis ненадежным для боевого применения, рассказал РИА Новости технический специалист группировки войск "Север" с позывным Ворон.

По словам технического специалиста мастерской полка №1427 11-го армейского корпуса, дрон Nemesis был сбит и привезен в мастерскую, однако восстанавливать его не планируют.

"Это дрон Nemesis. Точно так же, как и Vampire, был сбит нашими бойцами, затрофеен, привезен к нам в мастерскую. Восстанавливать его пока что мы не планируем. Их очень мало у нас летает, плюс здесь очень много электроники", - сообщил Ворон.

Он также обратил внимание на ограниченную грузоподъемность - около 6 килограммов - и невозможность выполнять резкие маневры из-за потери сигнала Starlink при сильном наклоне. Вся связь и управление аппарата завязаны на Starlink, поэтому отказ любого мелкого элемента, например отвалившегося провода, приводит к полной потере связи, навигации и дрона в целом.

"Из-за того, что он работает на Starlink, необходимость была тут оснащения огромным количеством дополнительных модулей. Чем больше компонентов, тем больше шанс, что какой-нибудь из них выйдет из строя. Соответственно, когда ты им постоянно на боевой управляешь, большой шанс выхода его из строя", - добавил боец.