Краткий пересказ от РИА ИИ
- Политик-иноагент Борис Надеждин* был признан банкротом по заявлению Агентства по страхованию вкладов от лица обанкротившегося Росэнергобанка.
- Исполнительное производство о взыскании с Надеждина* 1,45 миллиона рублей было прекращено в связи с его банкротством.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Политик-иноагент Борис Надеждин* избежал оплаты задолженности в размере 1,45 миллиона рублей, так как ранее его признали банкротом, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
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Согласно материалам судебных приставов, в феврале 2024 года в отношении Надеждина* было возбуждено исполнительное производство о взыскании 1,45 миллиона рублей исполнительского сбора. Однако 23 июля 2026 года производство было прекращено, потому что Надеждина признали банкротом.
Минюст РФ 10 июля внес Надеждина* в реестр иностранных агентов. По данным министерства, он принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных в РФ организаций, распространял фейки о решениях российских властей и избирательной системе РФ, а также призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.