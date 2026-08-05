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Надеждин* избежал оплаты задолженности почти на 1,5 миллиона рублей - РИА Новости, 05.08.2026
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04:29 05.08.2026 (обновлено: 04:49 05.08.2026)
Надеждин* избежал оплаты задолженности почти на 1,5 миллиона рублей

Иноагент Надеждин избежал оплаты долга в 1,45 миллиона рублей

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкБорис Надеждин
Борис Надеждин - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Политик-иноагент Борис Надеждин* был признан банкротом по заявлению Агентства по страхованию вкладов от лица обанкротившегося Росэнергобанка.
  • Исполнительное производство о взыскании с Надеждина* 1,45 миллиона рублей было прекращено в связи с его банкротством.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Политик-иноагент Борис Надеждин* избежал оплаты задолженности в размере 1,45 миллиона рублей, так как ранее его признали банкротом, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В апреле 2025 года Надеждин* был признан банкротом по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) от лица обанкротившегося в 2017 году Росэнергобанка. За время проведения процедуры банкротства заявлений от других кредиторов не поступало.
Кадр видео, опубликованного Борисом Надеждиным* - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
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Согласно материалам судебных приставов, в феврале 2024 года в отношении Надеждина* было возбуждено исполнительное производство о взыскании 1,45 миллиона рублей исполнительского сбора. Однако 23 июля 2026 года производство было прекращено, потому что Надеждина признали банкротом.
Минюст РФ 10 июля внес Надеждина* в реестр иностранных агентов. По данным министерства, он принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных в РФ организаций, распространял фейки о решениях российских властей и избирательной системе РФ, а также призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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ПроисшествияРоссияБорис НадеждинАгентство по страхованию вкладовРосэнергобанк
 
 
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