Краткий пересказ от РИА ИИ Политик-иноагент Борис Надеждин* был признан банкротом по заявлению Агентства по страхованию вкладов от лица обанкротившегося Росэнергобанка.

Исполнительное производство о взыскании с Надеждина* 1,45 миллиона рублей было прекращено в связи с его банкротством.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Политик-иноагент Борис Надеждин* избежал оплаты задолженности в размере 1,45 миллиона рублей, так как ранее его признали банкротом, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В апреле 2025 года Надеждин * был признан банкротом по заявлению Агентства по страхованию вкладов ( АСВ ) от лица обанкротившегося в 2017 году Росэнергобанка. За время проведения процедуры банкротства заявлений от других кредиторов не поступало.

Согласно материалам судебных приставов, в феврале 2024 года в отношении Надеждина* было возбуждено исполнительное производство о взыскании 1,45 миллиона рублей исполнительского сбора. Однако 23 июля 2026 года производство было прекращено, потому что Надеждина признали банкротом.

Минюст РФ 10 июля внес Надеждина* в реестр иностранных агентов. По данным министерства, он принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных в РФ организаций, распространял фейки о решениях российских властей и избирательной системе РФ, а также призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах.