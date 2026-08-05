Собянин рассказал о планах продлить МЦД до трех областей

Краткий пересказ от РИА ИИ Московские центральные диаметры (МЦД) планируется продлить до Тульской, Владимирской и Ярославской областей.

Расширение маршрутов МЦД коснется примерно 30 миллионов человек в Центральном регионе.

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. МЦД планируется продлить до трех регионов, заявил Сергей Собянин на XII Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов", его слова передает телеканал " планируется продлить до трех регионов, заявил Сергей Собянин на XII Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов", его слова передает телеканал " Москва 24 ".

"Московские центральные диаметры планируется продлить до Тульской, Владимирской и Ярославской областей", — говорится в сообщении.

Как пояснил градоначальник, это сложные проекты, но они принесут пользу не менее 30 миллионам человек.

Он также подчеркнул, что эти планы реальны и осуществляются совместно с федеральным правительством.