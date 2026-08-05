Собянин рассказал о планах продлить МЦД до трех областей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московские центральные диаметры (МЦД) планируется продлить до Тульской, Владимирской и Ярославской областей.
- Расширение маршрутов МЦД коснется примерно 30 миллионов человек в Центральном регионе.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. МЦД планируется продлить до трех регионов, заявил Сергей Собянин на XII Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов", его слова передает телеканал "Москва 24".
"Московские центральные диаметры планируется продлить до Тульской, Владимирской и Ярославской областей", — говорится в сообщении.
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Как пояснил градоначальник, это сложные проекты, но они принесут пользу не менее 30 миллионам человек.
Он также подчеркнул, что эти планы реальны и осуществляются совместно с федеральным правительством.
МЦД — наземное метро, которое также содержит в себе формат пригородных поездов.
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