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Собянин рассказал о планах продлить МЦД до трех областей - РИА Новости, 05.08.2026
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03:28 05.08.2026 (обновлено: 10:48 05.08.2026)
Собянин рассказал о планах продлить МЦД до трех областей

Собянин сообщил о планах продлить МЦД в три региона

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСкоростной поезд "Иволга" на станции Крюково третьего Московского центрального диаметра
Скоростной поезд Иволга на станции Крюково третьего Московского центрального диаметра - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Скоростной поезд "Иволга" на станции Крюково третьего Московского центрального диаметра. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московские центральные диаметры (МЦД) планируется продлить до Тульской, Владимирской и Ярославской областей.
  • Расширение маршрутов МЦД коснется примерно 30 миллионов человек в Центральном регионе.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. МЦД планируется продлить до трех регионов, заявил Сергей Собянин на XII Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов", его слова передает телеканал "Москва 24".
"Московские центральные диаметры планируется продлить до Тульской, Владимирской и Ярославской областей", — говорится в сообщении.
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Как пояснил градоначальник, это сложные проекты, но они принесут пользу не менее 30 миллионам человек.
Он также подчеркнул, что эти планы реальны и осуществляются совместно с федеральным правительством.
МЦД — наземное метро, которое также содержит в себе формат пригородных поездов.
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