Рейтинг@Mail.ru
В России выросли продажи новых мотоциклов - РИА Новости, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:30 05.08.2026
В России выросли продажи новых мотоциклов

Продажи новых мотоциклов в России за семь месяцев выросли втрое

© AP Photo / Manish SwarupМотоцикл
Мотоцикл - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Manish Swarup
Мотоцикл. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Продажи новых мотоциклов в России за январь — июль выросли в три с половиной раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составили 41,3 тысячи единиц.
  • Самыми продаваемыми мотоциклами за этот период стали Regulmoto, Voge, Motoland, Racer и Bajaj.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Продажи новых мотоциклов в России по итогам января-июля составили 41,3 тысячи единиц, что в три с половиной раза больше, чем за аналогичный период 2022 года, следует из данных агентства "Автостат".
Самыми продаваемыми мотоциклами за эти семь месяцев стали Regulmoto (6,1 тысячи), Voge (4,5 тысячи), Motoland (3,7 тысячи), а также Racer (2,9 тысячи) и Bajaj (1,3 тысячи мотоциклов).
Также за отчетный период, как показано в презентации "Автостата", было продано 70,8 тысячи мотоциклов с пробегом. В сравнении с результатом января-июля 2022 года это рост на 11%.
Такси - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
Минпромторг расширил список локализованных автомобилей для закупок в такси
28 июля, 20:16
 
АвтоРоссияАвтостат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала