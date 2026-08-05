В России выросли продажи новых мотоциклов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Продажи новых мотоциклов в России за январь — июль выросли в три с половиной раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составили 41,3 тысячи единиц.
- Самыми продаваемыми мотоциклами за этот период стали Regulmoto, Voge, Motoland, Racer и Bajaj.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Продажи новых мотоциклов в России по итогам января-июля составили 41,3 тысячи единиц, что в три с половиной раза больше, чем за аналогичный период 2022 года, следует из данных агентства "Автостат".
Самыми продаваемыми мотоциклами за эти семь месяцев стали Regulmoto (6,1 тысячи), Voge (4,5 тысячи), Motoland (3,7 тысячи), а также Racer (2,9 тысячи) и Bajaj (1,3 тысячи мотоциклов).
Также за отчетный период, как показано в презентации "Автостата", было продано 70,8 тысячи мотоциклов с пробегом. В сравнении с результатом января-июля 2022 года это рост на 11%.