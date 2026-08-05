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Жители Люберец выберут название новому мосту через реку Македонку - РИА Новости, 05.08.2026
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15:53 05.08.2026
Жители Люберец выберут название новому мосту через реку Македонку

Жители подмосковных Люберец выберут название новому мосту через реку Македонку

© Фото : пресс-служба администрации г.о. ЛюберцыНовый мост через реку Македонку в Люберцах
Новый мост через реку Македонку в Люберцах - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : пресс-служба администрации г.о. Люберцы
Новый мост через реку Македонку в Люберцах
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Название для нового пешеходного моста через реку Македонку в подмосковных Люберцах определят жители путем открытого голосования, сообщил глава городского округа Владимир Волков.
В середине июля через него пустили движение. Объект построили по просьбам граждан при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках госпрограммы "Формирование комфортной городской среды".
"По сведениям краеведов, раньше на Македонке был временный деревянный мост. Теперь берега связаны реки надежно связаны. Общественный совет парков выступил с инициативой дать новому мосту имя. Предложения принимаются в комментариях к моим публикациям (в канале главы горокруга на платформе "Макс" — ред.), лучший вариант определят сами жители путем открытого голосования", — приводит слова Волкова пресс-служба администрации Люберец.
Мост протяженностью 49 метров с расчетной грузоподъемностью свыше 90 тонн соединил два берега реки. Технические характеристики сооружения позволяют обеспечить беспрепятственный проезд спецтехники в аварийных и экстренных ситуациях. Пролет возвели без промежуточных опор в воде, что позволило выполнить работы без вмешательства в экологию водоема.
В пресс-службе отмечают, что в настоящее время на объекте завершаются основные монтажные работы. На заключительном этапе для усиления конструкции будут установлены арочные фермы, дополнительные раскосы и стойки — элементы уже заказаны на заводе-изготовителе, ожидается поставка. Финальным этапом будут выполнены работы по монтажу архитектурной подсветки и благоустройству прилегающей территории.
Полностью сооружение будет готово в сентябре.
Пользоваться новым мостом смогут более 25 тысяч жителей Малаховки (в летнее время население поселка кратно увеличивается), а также тысячи посетителей парка "Малаховское озеро".
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