Жители Люберец выберут название новому мосту через реку Македонку

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Название для нового пешеходного моста через реку Македонку в подмосковных Люберцах определят жители путем открытого голосования, сообщил глава городского округа Владимир Волков.

В середине июля через него пустили движение. Объект построили по просьбам граждан при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках госпрограммы "Формирование комфортной городской среды".

"По сведениям краеведов, раньше на Македонке был временный деревянный мост. Теперь берега связаны реки надежно связаны. Общественный совет парков выступил с инициативой дать новому мосту имя. Предложения принимаются в комментариях к моим публикациям (в канале главы горокруга на платформе "Макс" — ред.), лучший вариант определят сами жители путем открытого голосования", — приводит слова Волкова пресс-служба администрации Люберец.

Мост протяженностью 49 метров с расчетной грузоподъемностью свыше 90 тонн соединил два берега реки. Технические характеристики сооружения позволяют обеспечить беспрепятственный проезд спецтехники в аварийных и экстренных ситуациях. Пролет возвели без промежуточных опор в воде, что позволило выполнить работы без вмешательства в экологию водоема.

В пресс-службе отмечают, что в настоящее время на объекте завершаются основные монтажные работы. На заключительном этапе для усиления конструкции будут установлены арочные фермы, дополнительные раскосы и стойки — элементы уже заказаны на заводе-изготовителе, ожидается поставка. Финальным этапом будут выполнены работы по монтажу архитектурной подсветки и благоустройству прилегающей территории.

Полностью сооружение будет готово в сентябре.