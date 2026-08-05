Движение по Крымскому мосту возобновили

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено.
- Об этом сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении инфоцентра в канале на платформе "Макс".
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