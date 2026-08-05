Движение по Крымскому мосту вновь перекрыли

Краткий пересказ от РИА ИИ Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту вновь временно перекрыто, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту.

В среду инфоцентр уже сообщал о временном перекрытии движения автотранспорта про Крымскому мосту, позднее оно было возобновлено.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в канале инфоцентра на платформе "Макс"