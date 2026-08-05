В Москве загорелся электрокар

Краткий пересказ от РИА ИИ На Береговой улице на северо-западе Москвы загорелась легковая машина.

Пожар был ликвидирован, никто не пострадал, горел электрокар.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Легковушка загорелась на Береговой улице на северо-западе Москвы, пожар ликвидировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

"Пятого августа 2026 года поступило сообщение о пожаре на Береговой улице. По прибытии дежурных пожарных подразделений установлено, что происходило загорание легкового автомобиля", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пожар был ликвидирован, в результате него никто не пострадал.