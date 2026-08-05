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В Москве загорелся электрокар - РИА Новости, 05.08.2026
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22:49 05.08.2026
В Москве загорелся электрокар

В Москве на Береговой улице загорелся электрокар

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Береговой улице на северо-западе Москвы загорелась легковая машина.
  • Пожар был ликвидирован, никто не пострадал, горел электрокар.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Легковушка загорелась на Береговой улице на северо-западе Москвы, пожар ликвидировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
"Пятого августа 2026 года поступило сообщение о пожаре на Береговой улице. По прибытии дежурных пожарных подразделений установлено, что происходило загорание легкового автомобиля", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что пожар был ликвидирован, в результате него никто не пострадал.
В экстренных службах столицы уточнили РИА Новости, что горел электрокар.
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