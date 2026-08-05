Москвичей ждет август с погодой около климатической нормы

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Август в Москве не будет ни теплым, ни холодным, температура воздуха ожидается около климатической нормы, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"На сегодняшний момент можно сказать, что август с большой долей вероятности будет не теплым и не холодным", - отметил собеседник агентства.

"Но это не значит, что в течение месяца не будет каких-то отдельных дней с жаркой погодой, как, например, в четверг и в пятницу, либо дней с температурой, которая будет на несколько градусов ниже нормы", - подчеркнул синоптик.