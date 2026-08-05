Москвичей ждет август с погодой около климатической нормы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Август в Москве ожидается около климатической нормы, не слишком теплым и не холодным.
- Средняя температура августа будет в диапазоне от 0 до 1 градуса выше климатической нормы.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Август в Москве не будет ни теплым, ни холодным, температура воздуха ожидается около климатической нормы, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"На сегодняшний момент можно сказать, что август с большой долей вероятности будет не теплым и не холодным", - отметил собеседник агентства.
Леус уточнил, что средняя температура августа окажется в диапазоне от 0 до 1 градуса выше климатической нормы - такая градация отправляет месяц в климатическую категорию нормальных.
"Но это не значит, что в течение месяца не будет каких-то отдельных дней с жаркой погодой, как, например, в четверг и в пятницу, либо дней с температурой, которая будет на несколько градусов ниже нормы", - подчеркнул синоптик.
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4 августа, 15:07