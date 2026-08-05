В Москве экс-депутата приговорили к четырем годам колонии за мошенничество

Краткий пересказ от РИА ИИ Тверской суд Москвы приговорил Кетеван Хараидзе к 4 годам лишения свободы по делу о мошенничестве.

Суд учел время, проведенное обвиняемой под стражей, домашним арестом и запретом определенных действий, и постановил считать наказание отбытым.

С Хараидзе в пользу потерпевшей взыскали 5 миллионов рублей в счет возмещения причиненного ущерба.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил к 4 годам колонии бывшего муниципального депутата Кетеван Хараидзе по делу о мошенничестве, при этом назначенное наказание было постановлено считать отбытым, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Приговором Тверского районного суда города Москвы от 5 августа Хараидзе Кетеван Гурамовна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество – ред.). Суд приговорил ее к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима", - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что суд учел проведенное обвиняемой время под стражей, домашним арестом и запретом определенных действий, после чего постановил считать наказание отбытым. При этом с Хараидзе в пользу потерпевшей взыскали 5 миллионов рублей в счет возмещения причиненного ущерба.

Тверской суд Москвы в 2022 году признал Хараидзе виновной по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы. Мосгорсуд позднее отменил это решение и направил дело на пересмотр.

По версии следствия, Хараидзе вместе с соучастником в мае 2021 года узнала, что между организацией-застройщиком и жильцами дома по улице Фадеева возник конфликт: люди закрыли сквозной проезд специализированной техники и работников организации через жилую зону.