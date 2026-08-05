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В Москве экс-депутата приговорили к четырем годам колонии за мошенничество - РИА Новости, 05.08.2026
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19:47 05.08.2026
В Москве экс-депутата приговорили к четырем годам колонии за мошенничество

В Москве экс-депутата Хараидзе приговорили к 4 годам колонии за мошенничество

© Фото : пресс-служба Тверского судаМуниципальный депутат Кетеван Хараидзе в Тверском суде
Муниципальный депутат Кетеван Хараидзе в Тверском суде - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : пресс-служба Тверского суда
Муниципальный депутат Кетеван Хараидзе в Тверском суде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тверской суд Москвы приговорил Кетеван Хараидзе к 4 годам лишения свободы по делу о мошенничестве.
  • Суд учел время, проведенное обвиняемой под стражей, домашним арестом и запретом определенных действий, и постановил считать наказание отбытым.
  • С Хараидзе в пользу потерпевшей взыскали 5 миллионов рублей в счет возмещения причиненного ущерба.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил к 4 годам колонии бывшего муниципального депутата Кетеван Хараидзе по делу о мошенничестве, при этом назначенное наказание было постановлено считать отбытым, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
"Приговором Тверского районного суда города Москвы от 5 августа Хараидзе Кетеван Гурамовна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество – ред.). Суд приговорил ее к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима", - рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что суд учел проведенное обвиняемой время под стражей, домашним арестом и запретом определенных действий, после чего постановил считать наказание отбытым. При этом с Хараидзе в пользу потерпевшей взыскали 5 миллионов рублей в счет возмещения причиненного ущерба.
Тверской суд Москвы в 2022 году признал Хараидзе виновной по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы. Мосгорсуд позднее отменил это решение и направил дело на пересмотр.
По версии следствия, Хараидзе вместе с соучастником в мае 2021 года узнала, что между организацией-застройщиком и жильцами дома по улице Фадеева возник конфликт: люди закрыли сквозной проезд специализированной техники и работников организации через жилую зону.
Как заявляли правоохранители, соучастники ввели представителей фирмы в заблуждение и за 15 миллионов рублей обещали устроить так, что общее собрание собственников дома примет решение в пользу компании. Через месяц соучастник мундепа получил в офисе на улице Краснопролетарской от представителя фирмы 5 миллионов рублей, часть из которых передал слуге народа, а через несколько дней при получении очередной части суммы был пойман с поличным, сообщало следствие.
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