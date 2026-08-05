В Москве мужчину подозревают в убийстве жены на почве ревности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мужчина на почве ревности напал на жену и не менее пяти раз ударил ее ножом на северо-западе Москвы.
- Женщина скончалась на месте, мужчина задержан.
- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мужчина на почве ревности напал на жену и не менее пяти раз ударил ее ножом на северо-западе Москвы, женщина скончалась на месте, он задержан, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.
По данным следствия, в среду мужчина, находясь в квартире жилого дома на Пятницком шоссе в Москве, в ходе конфликта на почве ревности нанес не менее 5 ножевых ранений своей жене. От полученных ран женщина скончалась на месте.
"В Москве задержан мужчина, подозреваемый в убийстве жены… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - сообщили в ведомстве.
Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, допрашиваются свидетели, назначается комплекс судебных экспертиз.
Кроме того, в ближайшее время подозреваемый будет доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий.
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