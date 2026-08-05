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Оранжевый уровень погодной опасности продлится в Москве до пятницы - РИА Новости, 05.08.2026
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15:19 05.08.2026
Оранжевый уровень погодной опасности продлится в Москве до пятницы

Оранжевый уровень погодной опасности продлится в Москве до 7 августа

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЖара в Москве
Жара в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве с 5 по 7 августа днем ожидается сильная жара.
  • Оранжевый уровень погодной опасности в столице продлится до 18 часов пятницы.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Оранжевый уровень погодной опасности продлится в столице до пятницы из-за сильной жары, сообщили РИА Новости синоптики в Гидрометцентре России.
Москве с 5 по 7 августа днем ожидается сильная жара, поэтому действует оранжевый уровень погодной опасности. Период предупреждения продлится до 18 часов пятницы", - рассказали в Гидрометцентре.
По словам синоптиков, максимальная температура воздуха достигнет 30-32 градусов.
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