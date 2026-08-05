Оранжевый уровень погодной опасности продлится в Москве до пятницы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве с 5 по 7 августа днем ожидается сильная жара.
- Оранжевый уровень погодной опасности в столице продлится до 18 часов пятницы.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Оранжевый уровень погодной опасности продлится в столице до пятницы из-за сильной жары, сообщили РИА Новости синоптики в Гидрометцентре России.
"В Москве с 5 по 7 августа днем ожидается сильная жара, поэтому действует оранжевый уровень погодной опасности. Период предупреждения продлится до 18 часов пятницы", - рассказали в Гидрометцентре.
По словам синоптиков, максимальная температура воздуха достигнет 30-32 градусов.