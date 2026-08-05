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В Москве пройдет фестиваль "День Индии" - РИА Новости, 05.08.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:37 05.08.2026
В Москве пройдет фестиваль "День Индии"

В Москве с 20 по 23 августа пройдет фестиваль "День Индии"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФестиваль индийской культуры
Фестиваль индийской культуры - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Фестиваль индийской культуры. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фестиваль "День Индии" пройдет в Москве с 20 по 23 августа в выставочном комплексе "Гостиный двор".
  • Темой фестиваля станет "Единство культур — дружба народов".
  • В рамках фестиваля впервые пройдет масштабная деловая программа, посвященная межрегиональному и деловому сотрудничеству.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Фестиваль "День Индии" пройдет в Москве с 20 по 23 августа, заявил РИА Новости основатель фестиваля, президент Индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани.
"11-й по счету "День Индии" - праздник индийской культуры - пройдет с 20 по 23 августа в выставочном комплексе Гостиный двор. Темой фестиваля станет "Единство культур - дружба народов", - рассказал он.
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Гостей фестиваля ждут более 20 тематических зон, масштабный индийский базар с более чем 120 торговыми точками, ресторанная зона с кухней разных регионов Индии, культурная программа, танцевальные и кулинарные мастер-классы, йога, ремесла и выставки.
Впервые за 11 лет в рамках фестиваля пройдет масштабная деловая программа, посвященная межрегиональному и деловому сотрудничеству.
"Концепция фестиваля вдохновлена объявленным президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным Годом единства народов России, а также идеей премьер-министра Индии Нарендры Моди "Васудхайва Кутумбакам" ("Весь мир - одна семья"). Мы хотим, чтобы фестиваль стал пространством, где культуры разных стран встречаются, узнают друг друга и становятся ближе", - подчеркнул Котвани.
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КультураИндияМоскваРоссияСэмми КотваниНарендра Моди
 
 
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