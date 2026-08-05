В Москве пройдет фестиваль "День Индии"

Краткий пересказ от РИА ИИ Фестиваль "День Индии" пройдет в Москве с 20 по 23 августа в выставочном комплексе "Гостиный двор".

Темой фестиваля станет "Единство культур — дружба народов".

В рамках фестиваля впервые пройдет масштабная деловая программа, посвященная межрегиональному и деловому сотрудничеству.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Фестиваль "День Индии" пройдет в Москве с 20 по 23 августа, заявил РИА Новости основатель фестиваля, президент Индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани.

"11-й по счету "День Индии" - праздник индийской культуры - пройдет с 20 по 23 августа в выставочном комплексе Гостиный двор. Темой фестиваля станет "Единство культур - дружба народов", - рассказал он.

Гостей фестиваля ждут более 20 тематических зон, масштабный индийский базар с более чем 120 торговыми точками, ресторанная зона с кухней разных регионов Индии , культурная программа, танцевальные и кулинарные мастер-классы, йога, ремесла и выставки.

Впервые за 11 лет в рамках фестиваля пройдет масштабная деловая программа, посвященная межрегиональному и деловому сотрудничеству.