В Москве задержали мужчину, разбившего плафон освещения на станции метро

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, разбившего плафон освещения на станции метро "Белорусская" в Москве, возбуждено дело о вандализме, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

В ведомстве рассказали, что мужчина ударил ногой по осветительному устройству, из-за чего стеклянный плафон упал и разбился. В течение нескольких часов полицейские задержали его на Таганской улице.