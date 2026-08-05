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В Москве задержали мужчину, разбившего плафон освещения на станции метро - РИА Новости, 05.08.2026
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08:09 05.08.2026
В Москве задержали мужчину, разбившего плафон освещения на станции метро

Полиция задержала мужчину, разбившего плафон освещения на станции метро в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полицейские задержали 25-летнего мужчину, разбившего плафон освещения на станции метро «Белорусская» в Москве.
  • Возбуждено уголовное дело о вандализме, в отношении фигуранта избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, разбившего плафон освещения на станции метро "Белорусская" в Москве, возбуждено дело о вандализме, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"Полицейские УВД на Московском метрополитене задержали 25-летнего пассажира, разбившего плафон освещения на станции "Белорусская", - говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что мужчина ударил ногой по осветительному устройству, из-за чего стеклянный плафон упал и разбился. В течение нескольких часов полицейские задержали его на Таганской улице.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ (Вандализм). В отношении фигуранта избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
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