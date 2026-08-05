Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:16 05.08.2026
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду

Синоптик Позднякова: в Москве в среду ожидается до плюс 28 градусов, без осадков

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГорожане на Красной площади в Москве.
Горожане на Красной площади в Москве. - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Горожане на Красной площади в Москве.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве в среду ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха до плюс 28 градусов.
  • Атмосферное давление прогнозируется высокое — 750 миллиметров ртутного столба, будет дуть ветер переменных направлений со скоростью три-восемь метров в секунду.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и температура воздуха до плюс 28 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Ожидается переменная облачность, без осадков. Минимальная температура - плюс 15 - плюс 17, по региону температура может понижаться до плюс 13 градусов. В пониженных местах это может быть даже и плюс десять градусов, потому что где-то будет небо совсем ясное. Дневная температура в городе - плюс 26 - плюс 28 градусов, по региону - плюс 25 - плюс 28 градусов", - рассказала Позднякова.
Синоптик добавила, что в среду антициклон будет находиться практически над столичным регионом. Атмосферное давление прогнозируется высокое и составит 750 миллиметров ртутного столба, будет дуть ветер переменных направлений со скоростью три-восемь метров в секунду.
Прохожие на Пречистенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в августе
1 августа, 18:35
 
ОбществоМоскваТатьяна ПоздняковаПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала