Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и температура воздуха до плюс 28 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Синоптик добавила, что в среду антициклон будет находиться практически над столичным регионом. Атмосферное давление прогнозируется высокое и составит 750 миллиметров ртутного столба, будет дуть ветер переменных направлений со скоростью три-восемь метров в секунду.