Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве в среду ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха до плюс 28 градусов.
- Атмосферное давление прогнозируется высокое — 750 миллиметров ртутного столба, будет дуть ветер переменных направлений со скоростью три-восемь метров в секунду.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и температура воздуха до плюс 28 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Ожидается переменная облачность, без осадков. Минимальная температура - плюс 15 - плюс 17, по региону температура может понижаться до плюс 13 градусов. В пониженных местах это может быть даже и плюс десять градусов, потому что где-то будет небо совсем ясное. Дневная температура в городе - плюс 26 - плюс 28 градусов, по региону - плюс 25 - плюс 28 градусов", - рассказала Позднякова.
Синоптик добавила, что в среду антициклон будет находиться практически над столичным регионом. Атмосферное давление прогнозируется высокое и составит 750 миллиметров ртутного столба, будет дуть ветер переменных направлений со скоростью три-восемь метров в секунду.
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