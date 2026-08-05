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Число самозанятых в столице превысило 2,4 миллиона - РИА Новости, 05.08.2026
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Твой бизнес
 
09:16 05.08.2026
Число самозанятых в столице превысило 2,4 миллиона

Багреева: число зарегистрированных в столице самозанятых превысило 2,4 миллиона

© Фото : Департамент экономической политики и развития городаЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : Департамент экономической политики и развития города
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. По состоянию на 1 июля текущего года, число зарегистрированных в столице самозанятых превысило отметку в 2,4 миллиона, данный показатель составляет 14% от общего числа по России, сообщила заммэра Москвы, глава городского департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
По ее словам, все чаще москвичи выбирают данный вид налогового режима. Это связано с тем, что форма самозанятости является удобным инструментом для ведения бизнеса. Кроме того, благодаря этому режиму можно самостоятельно планировать свой рабочий график, монетизировать хобби и полноценно реализоваться.
"Самозанятые активно осваивают разнообразные ниши: ИТ-услуги и репетиторство, маркетинг и перевозки, а также другие специальности, требующие высокой квалификации. В первом полугодии 2026 года в столице зарегистрировались 156 тысяч новых плательщиков налога на профессиональный доход, в результате их общее число на 1 июля превысило 2,4 миллиона", - сказала Багреева, ее слова привели в пресс-службе комплекса экономической политики Москвы.
Заммэра подчеркнула, что Москва предоставляет плательщикам такого налогового режима разнообразные условия для развития. Среди них – удобные цифровые сервисы до обучающих программ, с помощью которых можно эффективно встроиться в экономику города и повысить ее конкурентоспособность.
Данный вид налогового режима актуален для тех, кто работает на себя и не нанимает других работников. Плюсы формы самозанятости: простота регистрации, автоматизированный режим передачи информации о полученных доходах, отсутствие обязанности предоставлять налоговую отчетность и использовать кассовую технику.
Самыми распространенными сферами среди самозанятых являются пассажирские и грузовые перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг.
За первые шесть месяцев текущего года московские плательщики налога на профессиональный доход выдали клиентам 122,7 миллиона чеков. Средний размер чека на конец марта составил 2852 рубля.
Кроме того, за указанный срок московские самозанятые отправили в городской бюджет свыше 10,6 миллиарда рублей, данный показатель на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За время действия налогового режима в бюджет Москвы было перечислено более 70 миллиардов рублей налога на профессиональный доход.
Ранее Багреева сообщала, что свыше 48 тысяч контрактов заключили на Портале поставщиков с помощью бота за первые шесть месяцев текущего года.
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