Врач рассказала о серьезных последствиях монодиеты из курицы с гречкой

Краткий пересказ от РИА ИИ Монодиета, состоящая только из гречки и куриной грудки, не может обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами, что грозит дефицитом жиров и витаминов, рассказала врач-диетолог-эндокринолог "СМ-Клиника" Анастасия Алтунина.

При таком питании организм недополучает овощи, фрукты и ягоды, а также полезные жиры, что нарушает работу кишечника, снижает иммунитет и может привести к ухудшению состояния кожи и волос.

Врач порекомендовала вместо монодиет выбирать сбалансированное питание с достаточным количеством всех нутриентов.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Монодиета, состоящая только из гречки и куриной грудки, не может обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами, что грозит дефицитом жиров и витаминов, рассказала врач-диетолог-эндокринолог "СМ-Клиника" Анастасия Алтунина.

По словам врача, при таком питании организм недополучает овощи, фрукты и ягоды, которые являются источниками витамина С, калия и антиоксидантов, что нарушает работу кишечника и снижает иммунитет. Также при такой диете организму не хватает полезных жиров, в том числе омега-3 — жирных кислот, добавила Алтунина.

"Главная проблема монодиет - выраженный дефицит разнообразия. Организм ежедневно нуждается не только в белках, жирах и углеводах, но и в витаминах, минералах, пищевых волокнах, а также полезных жирах. Ни гречка, ни куриная грудка не способны обеспечить весь необходимый набор питательных веществ", - сказала Алтунина "Газете.Ru"

Диетолог отметила, что жиры необходимы для нормальной работы нервной системы, головного мозга, сердца, а также участвуют в синтезе ряда гормонов. При их длительном дефиците может ухудшиться состояние кожи и волос, нарушиться усвоение жирорастворимых витаминов A, D, E и K.

Врач также добавила, что жесткие ограничения редко удается соблюдать долго: после месяца однообразного питания многие срываются, переедают и быстро возвращают вес, создавая эффект "качелей".