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Врач рассказала о серьезных последствиях монодиеты из курицы с гречкой - РИА Новости, 05.08.2026
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14:38 05.08.2026 (обновлено: 14:39 05.08.2026)
Врач рассказала о серьезных последствиях монодиеты из курицы с гречкой

Алтунина: диета из гречки и куриной грудки опасна дефицитом жиров и витаминов

© Shutterstock/FOTODOM / Katrin PrimakДевушка держит весы и сантиметр
Девушка держит весы и сантиметр - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Katrin Primak
Девушка держит весы и сантиметр . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Монодиета, состоящая только из гречки и куриной грудки, не может обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами, что грозит дефицитом жиров и витаминов, рассказала врач-диетолог-эндокринолог "СМ-Клиника" Анастасия Алтунина.
  • При таком питании организм недополучает овощи, фрукты и ягоды, а также полезные жиры, что нарушает работу кишечника, снижает иммунитет и может привести к ухудшению состояния кожи и волос.
  • Врач порекомендовала вместо монодиет выбирать сбалансированное питание с достаточным количеством всех нутриентов.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Монодиета, состоящая только из гречки и куриной грудки, не может обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами, что грозит дефицитом жиров и витаминов, рассказала врач-диетолог-эндокринолог "СМ-Клиника" Анастасия Алтунина.
По словам врача, при таком питании организм недополучает овощи, фрукты и ягоды, которые являются источниками витамина С, калия и антиоксидантов, что нарушает работу кишечника и снижает иммунитет. Также при такой диете организму не хватает полезных жиров, в том числе омега-3 — жирных кислот, добавила Алтунина.
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"Главная проблема монодиет - выраженный дефицит разнообразия. Организм ежедневно нуждается не только в белках, жирах и углеводах, но и в витаминах, минералах, пищевых волокнах, а также полезных жирах. Ни гречка, ни куриная грудка не способны обеспечить весь необходимый набор питательных веществ", - сказала Алтунина "Газете.Ru".
Диетолог отметила, что жиры необходимы для нормальной работы нервной системы, головного мозга, сердца, а также участвуют в синтезе ряда гормонов. При их длительном дефиците может ухудшиться состояние кожи и волос, нарушиться усвоение жирорастворимых витаминов A, D, E и K.
Врач также добавила, что жесткие ограничения редко удается соблюдать долго: после месяца однообразного питания многие срываются, переедают и быстро возвращают вес, создавая эффект "качелей".
Кроме того, быстрое похудение часто идет за счет мышечной массы, а не жира, что замедляет обмен веществ и мешает удержать результат, пояснила врач. Она порекомендовала вместо монодиет выбирать сбалансированное питание с достаточным количеством всех нутриентов.
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